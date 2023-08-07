Обстріл України 5-6 серпня був наймасованішою атакою РФ за останній час, — ISW

За інформацією аналітиків, росіяни намагалися виявити склади, на території яких ЗСУ зберігають передану Заходом зброю. Тому масовані удари по аеродрому в Хмельницькій області продовжилися.

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Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста ракетами та БПЛА й часом б'ють рекорди з терору жителів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 6 серпня.

За даними аналітиків, у ніч із 5 на 6 серпня було здійснено один із наймасштабніших ракетно-безпілотних ударів по території України за кілька місяців.

У Генштабі після цього зазначили, що війська ЗС РФ під час першої хвилі запустили 14 крилатих ракет "Калібр" і 3 аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47 "Кинджал". Українські сили ППО збили загалом 12 ракет під час цієї атаки.

Друга хвиля обстрілу сталася вже після опівночі. Тоді російські окупанти використали 27 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, 6 ракет "Калібр" і ще 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555.

Сили ППО знищили ще в небі всі 27 запущених БПЛА, 5 ракет "Калібр" і 13 ракет Х-101/555.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат після цього поділився, що противник атакував аеродром Старокостянтинів Хмельницької області, і це вже далеко не перший випадок.

Низка російських провоєнних блогерів стверджують, що пов'язана атака з тим, що українські військові нібито зберігають на базі ракети із Заходу, але в ISW не знайшли жодних реальних доказів.

"Твердження "військових блогерів" про те, що російські війська спеціально націлилися на територію, де українські сили нібито зберігають і запускають ракети Storm Shadow, свідчать про те, що російські сили дедалі більше переймаються кампанією з перехоплення, яку проводить Україна", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня повідомлялося, що в українському оборонному відомстві висміяли старання ЗС РФ знищити українську бойову авіацію, яка продовжує успішно руйнувати шляхи постачання російських загарбників.