"Все планы россиян известны": Череватый рассказал о попытке прорыва под Купянском (видео)

Российская армия пытается восстановить свои утраченные позиции на северо-восточной части Харьковской области и надеется повторить свой "успех", как это было в Донецкой и Луганской областях.

Ситуация на Купянском направлении остается напряженной, однако Вооруженные силы Украины держат все под контролем и продолжают держать свои позиции. Об этом рассказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире "Радио свобода".

По словам Череватого, российские захватчики стремятся к восстановлению своей позиции через прорыв в районе Купянска. Они надеются повторить успехи, которые получили во время оккупации Донецкой и Луганской областей. Однако украинским военным известны все планы россиян, поэтому они "очень активно разрушаются".

"Мы знаем все их намерения, все подразделения, которые сосредоточены, всех командиров. Все планы. И уже много недель подряд мы осуществляем противодействие этим намерениям. Ситуация достаточно сложная, но мы полностью контролируем события", — рассказал он.

Отмечается, что несмотря на отмеченную эскалацию Украина успевает противостоять российским действиям и сохранять контроль над ситуацией на Купянском направлении.

К слову, 7 августа Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска стремятся восстановить контроль над селом Старомайорское и ранее утраченными позициями к северу от Бахмута Донецкой области, а также в Харьковской области на Купянском направлении.

Напомним, что 3 августа, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что на Лиманском и Купянском направлениях украинские войска действуют успешно и ежедневно срывают планы российских захватчиков.