На некоторых направлениях у ВСУ больше техники и артиллерии, чем у оккупантов, — боец ТрО

По словам бойца ТрО Егора Фирсова, мае прошлого года такая ситуация казалась фантастической. Ведь на Авдеевском направлении на один выстрел Сил обороны было от 20 до 30 выстрелов оккупантов.

Силы обороны Украины на некоторых направлениях фронта преобладают в количестве артиллерийских боеприпасов и бронетехники. Об этом 6 августа заявил боец 109-й бригады Территориальной обороны и бывший народный депутат Егор Фирсов у себя в Twitter.

По его словам, артиллеристы говорят ему, что боеприпасов различных типов хватает.

"Впервые начинаю слышать от артиллерии, что снарядов хватает, различных типов (пример 155 мм). По некоторым направлениям мы превосходим врага по количеству и БК и техники", — написал он.

Фирсов отметил, что мае прошлого года такая ситуация казалась фантастической. Ведь на Авдеевском направлении на один выстрел Сил обороны было от 20 до 30 выстрелов оккупантов.

Егор Фирсов об артиллерии ВСУ и ВС РФ Фото: Скриншот

Также боец ТрО заявил, что в России не очень хорошая ситуация с производством стволов для артиллерийских орудий, однако ВС РФ расконсервировали сотни единиц для войны против Украины.

Егор Фирсов об артиллерии ВСУ и ВС РФ Фото: Скриншот

Напомним, что командующий Восточной группировки войск Сергей Череватый 7 августа рассказал о попытке прорыва под Купянском. Российская армия пытается восстановить свои утраченные позиции на северо-восточной части Харьковской области и надеется повторить свой "успех", как это было в Донецкой и Луганской областях.

Также американская газета 7 августа показала контрнаступление морпехов ВСУ. Военные говорят, что западная техника им помогает сохранять жизни бойцов. А сами бойцы быстро приобретают опыт уже во время боев.