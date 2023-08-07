ВСУ используют 120-мм снаряды из Судана, изготовленные в 2023 году, — СМИ (фото)

В руках бойца, который защищает Донецкую область, журналисты заметили изготовленную в этом году в Судане мину. Корпорацию, которой принадлежит завод, частично контролирует Иран.

Украинские защитники применяют суданские минометные снаряды калибра 120 мм. Об этом со ссылкой на обнародованные 24-й ОМБр имени короля Даниила фотографии из Донецкой области сообщил "Милитарный".

Обнародованное в соцсетях 24 ОМБр имени короля Даниила фото с передовой Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

В материале указано, что маркировка свидетельствует об изготовлении суданской мины в 2023 году. По данным центра, в Судане есть предприятие YIC (Yarmouk Military Industrial Complex), которое производит бронетехнику, стрелковое оружие, боеприпасы и артиллерию советского образца.

В частности, YIC производит местную версию БРДМ-2 под названием Amir, а также китайские танки Type 59 и Type 88 под названиями Al Zubair 2 и Al Basheer соответственно. Кроме того, иранская компания глубоко модернизирует танки Т-54, Т-55 и Type 59 под названием Al Zubair 1.

Вероятная территория завода в Судане Фото: Милитарный

"Ранее в сети появлялись фотографии 82-мм минометных снарядов, которые были произведены этим предприятием", — подчеркнули аналитики.

Фото минометных снарядов калибра 82 мм производства YIC, 2013 год Фото: Милитарный

В публикации говорится, что 35% корпорации, в которую входит завод, принадлежат Ирану. В разное время на нем работали специалисты Корпуса стражей Исламской революции. В 2012 году завод пострадал от авиаудара, который вероятно был нанесен Израилем.

"Неизвестно, как именно эти боеприпасы попали в Украину. Они могли быть захвачены в одном из контрабандистских грузов или приобретены через компании-посредники или другие страны", — отметили в "Милитарном".

Стоит отметить, что на фото с фронта минометный снаряд держит музыкальный исполнитель Петр Моставчук. Он также известен в сети под псевдонимом"MC Петя".

Напомним, нардеп Егор Чернев заявил, что Германия предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, эти снаряды могут нанести удар по всем временно оккупированным территориям, включая Крым.

"Украинский милитарный центр" писал, что бойцы ВСУ разобрали вражеский реактивный управляемый боеприпас для РСЗО "Торнадо-С".