Информировал РФ о маршрутах эшелонов с техникой ВСУ: в Харькове задержали железнодорожника (фото)

Железнодорожник отслеживал маршруты перемещения эшелонов с военной техникой и фотографировал последствия вражеских атак по Харькову, сообщили в СБУ. Ему грозит до восьми лет заключения.

В Харькове Служба безопасности Украины (СБУ) задержала работника одной из местных железнодорожных станций, который информировал врага о маршрутах перемещения подвижных составов с военной техникой ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в Telegram.

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове еще одного вражеского информатора, который собирал для спецслужб РФ данные о Силах обороны на территории региона", — говорилось в сообщении.

Отметили, что мужчина пытался узнать ориентировочное количество тяжелого вооружения, которое переправляли на передовую. Также он фотографировал последствия вражеских атак по инфраструктуре Харькова. В частности, полученную информацию он посылал в закрытую пророссийскую Telegram-группу в виде медиафайлов.

В свою очередь СБУ провела обыски у фигуранта и обнаружила мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Следователи СБУ сообщили железнодорожнику о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, 7 августа СБУ рассказала о задержании информатора спецслужб России на Николаевщине. В частности, она собирала данные о складах с БК ВСУ, о РЭБ и готовила ракетный обстрел во время визита президента Зеленского в Николаевскую область.

4 августа стало известно о задержании депутата одного из поселковых советов Полтавской области, который корректировал вражеские обстрелы по передовым позициям ВСУ на Донецком направлении. Для получения информации он использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задачи на том направлении.