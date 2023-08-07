"Будет очень сложно": оккупанты укрепили оборону на Запорожском направлении, — аналитик

По словам военного эксперта Юлиана Репке, Украине будет очень сложно продвигаться на Токмак и затем на Мелитополь, так как ВС РФ укрепили оборонительные рубежи к югу от Работино.

Российские оккупанты дополнительно укрепили свои оборонительные рубежи в Запорожской области. Об этом заявил военный обозреватель Юлиан Репке немецкой газеты Bild 7 августа.

По его словам, в ВС РФ сообщили, что оккупантам якобы удалось отбросить ВСУ на 1,5 километра от села Работино. Однако эта информация может быть приукрашена.

"Пусть даже эта конкретная информация может быть преувеличена, продвижения ВСУ в направлении Токмака, Пологов или даже Мелитополя все равно не видно", — сказал Репке.

Он отметил, что Работино остается под контролем армии страны-агрессора. Эксперт заявил, что ВС РФ в последние месяцы дополнительно укрепили свою линию обороны, в том числе к югу от Работино.

"Это значит, что Украине будет очень сложно продвигаться на Токмак и затем на Мелитополь", — отметил Репке.

Военный обозреватель заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается уже более двух месяцев, однако Силы обороны Украины продвинулись лишь на 5 километров на стратегически важном направлении в Запорожской области.

"Скорость и характер боевых действий не ослабили российские рубежи, а, судя по спутниковым снимкам, даже существенно укрепили основные линии обороны между Запорожьем и Крымом", — заявил эксперт.

Напомним, что 7 августа журналисты сообщили, что Украина побеждает Россию в войне дронов, превратив их в "супероружие". По мнению экспертов, пока преимущество в сфере разработки и применения беспилотников удерживает Украина, но оккупанты наверстывают упущенное.

Также 7 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что операторы дронов ВСУ уничтожили 113 единиц техники ВС РФ за неделю. Он отметил, что Армия дронов ВСУ уничтожила 42 бронированных машин, 20 опорных пунктов, 25 танков и прочую технику ВС РФ.