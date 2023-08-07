Дешевые FPV-дроны ВСУ уничтожили современный танк ВС РФ Т-90 "Прорыв" (видео)

По словам нардепа Юрия Мысягина, стоимость дронов-камикадзе составляет всего несколько сотен долларов, тогда как стоимость российского танка оценивают примерно в $4,5 млн.

Силы обороны уничтожили военную технику российских оккупантов благодаря умелому использованию FPV-дронов. Об этом 6 августа сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

"Группа "Асгард" подразделения "Очі" 120-го ОБрТрО во взаимодействии с 3-й ОШБр, 24-б ОМБр и начальником службы радиоэлектронной и киберборьбы из состава 28-й ОМБР ювелирно уничтожают россиян", — говорится в сообщении командующего.

7 августа народный депутат Юрий Мысягин уточнил, что речь идет об уничтожении современного российского боевого танка Т-90 "Прорыв". Успешную отработку по цели провели близ населенного пункта Николаевка Вторая Донецкой области.

"Уничтожение самого современного российского танка Т-90М "Прорыв" FPV дронами-камикадзе стоимостью несколько сотен долларов", — подчеркнул нардеп.

При этом, согласно открытым источникам, стоимость танка оценивают в 4,5 млн долларов.

Отметим, что на видео продемонстрировано несколько эпизодов уничтожения разной гусеничной военной техники.

Напомним, 7 августа в ССО опубликовали кадры эвакуации раненого бойца под обстрелом из российского FPV-дрона.

Ранее, 1 августа аналитики DeepState указали, что соотношение количества зафиксированных применений FPV-дронов составляет 58,25% у ВСУ против 41,75% у российских оккупационных войск.