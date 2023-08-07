На Луганщине нацгвардеец сбил два дрона в свой день рождения и спас побратимов (фото)

Украинский защитник быстро среагировал на появление вражеских дронов и ликвидировал угрозу, применив пулемет, рассказали в НГУ.

Старший солдат Национальной гвардии Антон Чабан с псевдонимом "Хайтауер" сумел ликвидировать два российских дрона, когда те приближались к украинским позициям. Об этом информирует 7 августа сайт ведомства.

Защитник увидел вражескую технику и не растерялся. Он быстро открыл огонь из пулемета. Ему удалось сбить одного из них, еще до того как дрон подлетел к украинским позициям. БПЛА так и не успел осуществить сброс закрепленной на нем гранаты.

Второй беспилотник также приблизился к окопу наших бойцов, но зацепился рядом. Захватчики с его помощью пытались применить два боеприпаса типа ВОГ-25. Гвардеец быстро среагировал и срезав их ножом выбросил в сторону противника, что позволило избежать лишних рисков разрыва боеприпасов.

Символично, что у парня в тот день был день рождения. Своими действиями и героическим поступком он сделал подарок всем своим собратьям, которые были рядом.

Антон Чабан Фото: Национальная Гвардия Украины

В Нацгвардии напомнили, что представители структуры ежедневно успешно выполняют боевые задачи. В ведомстве пообещали и в дальнейшем бороться за возвращение всех временно оккупированных российскими захватчиками территорий Украины.

Напомним, в апреле бойцы Нацгвардии из стрелкового оружия сбили вражеские "ноу хау" — дроны из трубы и пластиковых бутылок. Нацгвардейцы со снайперским мастерством перебили нужный провод в воздухе, поэтому дроны-камикадзе свою функцию выполнить не смогли. Защитники рассказали, что российская армия часто применяет самодельные дроны-камикадзе по позициям аэроразведки Нацгвардии. К самодельным или китайским не прошитым квадрокоптерам оккупанты прикрепляют трубу или пластиковую бутылку, в которой замешано примерно 300 граммов пластида с металлическими мелкими разящими элементами с дистанционным подшивателем.

Также в январе бойцы ТрО сбили дроны-камикадзе из пулемета "Максим". Бойцы добровольческого формирования самостоятельно сделали спаренную установку из двух пулеметов. В конце декабря они обнаружили два вражеских беспилотника.