Минус два Shahed-136: бойцы ТрО сбили дроны-камикадзе из пулемета Максим (фото)

Бойцы добровольческого формирования самостоятельно сделали спаренную установку из двух пулеметов. В конце декабря они обнаружили два вражеских беспилотника.

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В ночь с 29 на 30 декабря бойцы 241-й бригады территориальной обороны Киева сбили два дрона-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает пресс-служба военных.

Для выполнения задач территориальной обороны в Киеве создали добровольческие формирования территориальной громады (ДФТГ). Состав одной из них, которая состоит из предпринимателя, геодезиста и парикмахера, сбила два дрона-камикадзе Shahed над Киевом. Сбить их удалось благодаря визуальному контакту. Сперва они увидели один, а затем второй БПЛА. Их сбили из установки спаренных пулеметов "Максим", которую они сделали сами.

Добровольцы говорят, что заступают на боевое дежурство они два-три раза в неделю. В их задачи входит защита столицы от иранских дронов-камикадзе. Содержат ДФТГ за средства территориальной громады. Командир формирования действует по согласованию с командиром подразделения территориальной обороны Вооруженных сил.

[ + – ] Дронспаренная установка пулеметов Максим [ + – ] Члены ТрО [ + – ] Дронспаренная установка пулеметов Максим

Установку спаренных пулеметов "Максим" поставили вместе с прожектором, чтобы можно было обнаружить дроны ночью.

Напомним, в ОП заявили, что РФ может нанести массированный удар по Украине в период с 12-15 января. Атаку совершат дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

30 декабря в КГВА сообщили, что Силы обороны сбили все дроны-камикадзе Shahed-136 в небе над Киевом и областью.