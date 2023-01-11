Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Минус два Shahed-136: бойцы ТрО сбили дроны-камикадзе из пулемета Максим (фото)

сбитие дронов-камикадзе
Спаренная установка пулеметов Максим

Бойцы добровольческого формирования самостоятельно сделали спаренную установку из двух пулеметов. В конце декабря они обнаружили два вражеских беспилотника.

Related video

В ночь с 29 на 30 декабря бойцы 241-й бригады территориальной обороны Киева сбили два дрона-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает пресс-служба военных.

Для выполнения задач территориальной обороны в Киеве создали добровольческие формирования территориальной громады (ДФТГ). Состав одной из них, которая состоит из предпринимателя, геодезиста и парикмахера, сбила два дрона-камикадзе Shahed над Киевом. Сбить их удалось благодаря визуальному контакту. Сперва они увидели один, а затем второй БПЛА. Их сбили из установки спаренных пулеметов "Максим", которую они сделали сами.

мобильная группа против дрона Fullscreen

Добровольцы говорят, что заступают на боевое дежурство они два-три раза в неделю. В их задачи входит защита столицы от иранских дронов-камикадзе. Содержат ДФТГ за средства территориальной громады. Командир формирования действует по согласованию с командиром подразделения территориальной обороны Вооруженных сил.

Дронспаренная установка пулеметов Максим Fullscreen
Дронспаренная установка пулеметов Максим
Члены ТрО Fullscreen
Члены ТрО
Дронспаренная установка пулеметов Максим Fullscreen
Дронспаренная установка пулеметов Максим
Дронспаренная установка пулеметов Максим
Члены ТрО
Дронспаренная установка пулеметов Максим

Установку спаренных пулеметов "Максим" поставили вместе с прожектором, чтобы можно было обнаружить дроны ночью.

Напомним, в ОП заявили, что РФ может нанести массированный удар по Украине в период с 12-15 января. Атаку совершат дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

30 декабря в КГВА сообщили, что Силы обороны сбили все дроны-камикадзе Shahed-136 в небе над Киевом и областью.