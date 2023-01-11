У Зеленского назвали сроки, когда РФ может нанести массированные удары по Украине (видео)

Российские войска, как прогнозирует советник ОП Алексей Арестович, могут атаковать Украину 12-15 января, используя крылатые ракеты и иранские дроны-камикадзе Shahed.

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В ближайшие несколько дней ВС РФ могут осуществить новые массированные удары по Украине. Об этом 10 января в эфире авторской программы "Фейгин Live" заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, рано или поздно российские войска осуществят новые массированные удары по Украине.

Алексей Арестович утверждает, что в данный момент ВС РФ могут заниматься подготовкой и накапливанием средств для очередного обстрела украинских городов, в ходе которого будут задействованы крылатые ракеты и иранские дроны-камикадзе Shahed.

"Ждем обстрела крылатыми ракетами вместе с "Шахидами". Рано или поздно он состоится. По срокам, это выходит 12-15 января, конец этой недели. Но необязательно… Они могут отложить, могут перенести (массированные удары по Украине — ред.). Увидим", — продолжил советник ОП в эфире программы и подчеркнул, что его прогноз опирается на ритмы и сроки, по которым ВС РФ ранее осуществляли обстрелы украинских городов.

Арестович также отметил, что Силы обороны Украины пока находятся в обороне, но за это время военнослужащим удается накопить силы, после чего "случается что-то вроде Харьковской или Херсонской операции" (контрнаступление в Херсонской и Харьковской областях — ред.).

[ + – ] ВС РФ могут осуществить 12-15 января массированные удары по Украине

Несколькими днями ранее Генеральный штаб ВСУ предупреждал об угрозе новых ракетных ударов по Украине. Командование призывало граждан в ближайшее время не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку ВС РФ могут массово атаковать объекты критической инфраструктуры.

Об угрозе новых ракетных ударов по Украине 8 января также предупреждали в Оперативном командовании "Юг". Пресс-секретарь ведомства Наталья Гуменюк предполагала, что российские войска взяли "паузу" на православное Рождество для определения подходящих целей для атак.