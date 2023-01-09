В ОК "Юг" рассказали, почему РФ сделала паузу в обстрелах Украины

По словам главы Объединенного координационного пресс-центра Наталии Гуменюк, противник испытывает сложности с оружием и поэтому стал более тщательно выбирать цели для предстоящих ударов.

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Россия не отказалась от своих намерений полностью вывести из строя критическую инфраструктуру Украины и сейчас определяет подходящие цели для новых ударов. Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона 9 января.

По ее словам, сейчас оккупанты активно применяют БПЛА разведывательного типа. Вероятно, таким образом агрессор определяет цели для будущих атак по критической инфрастуктуре Украины.

"То, что у них уже с оружием немного тяжело, это и говорит о том, что им нужно как можно тщательнее проанализировать, где, куда и когда ударить", — сказала Гуменюк.

Она добавила, что "затишье" последних нескольких дней не свидетельствует о том, что оккупанты откажутся от массированных ракетных атак, единичных ударов и смешанных обстрелов с применением и ракет, и дронов в будущем.

Напомним, 9 января Генштаб ВСУ предупредил о новых ракетных ударах по Украине. Военное командование призвало не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни, поскольку Россия не отказалась от планов оставить украинцев без тепла и электроэнергии.

Также Военная разведка Британии в отчете от 5 января отмечала, что ВС РФ продолжат наносить ракетные удары по Украине, но переброска дальней авиации на отдаленные аэродромы усложнит обслуживание устаревших самолетов.