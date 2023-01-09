В ОК "Південь" розповіли, чому РФ зробила паузу в обстрілі України

За словами голови Об'єднаного координаційного пресцентру Наталії Гуменюк, противник зазнає складнощів зі зброєю і тому став ретельніше вибирати цілі для майбутніх ударів.

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Росія не відмовилася від своїх намірів повністю вивести з ладу критичну інфраструктуру України і зараз визначає потрібні цілі для нових ударів. На цьому наголосила глава Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 9 січня.

За її словами, зараз окупанти активно застосовують БПЛА розвідувального типу. Ймовірно, так агресор визначає цілі для майбутніх атак по критичній інфраструктурі України.

"Те, що у них вже зі зброєю трохи важко, це і говорить про те, що їм потрібно якнайретельніше проаналізувати, де, куди і коли вдарити", — сказала Гуменюк.

Вона додала, що "затишшя" останніх кількох днів не свідчить про те, що окупанти відмовляться від масованих ракетних атак, поодиноких ударів і змішаних обстрілів із застосуванням і ракет, і дронів у майбутньому.

Нагадаємо, 9 січня Генштаб ЗСУ попередив про нові ракетні удари по Україні. Військове командування закликало не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в найближчий день, оскільки Росія не відмовилася від планів залишити українців без тепла та електроенергії.

Також Військова розвідка Британії у звіті від 5 січня зазначала, що ЗС РФ продовжать завдавати ракетних ударів по Україні, але перекидання дальньої авіації на віддалені аеродроми ускладнить обслуговування застарілих літаків.