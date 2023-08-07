Украина планирует два саммита мира по формуле Зеленского, на второй пригласят Россию, — Ермак

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, в Джидде пока не обсуждались сроки возможных переговоров с Россией. Однако на момент окончания войны ее необходимо будет привлечь к участию.

После встречи в Саудовской Аравии Украина собирается провести еще два саммита мира по окончанию войны по формуле президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".

По его словам, на первый саммит будет учредительным. На нем участники должны будут утвердить за основу "формулу мира", которую предложил Владимир Зеленский. Речь идет о всех 10 пунктах. Затем должно состояться еще несколько саммитов по определенным направлениям по каждому из пунктов. На них будут разработаны механизмы их выполнения.

"Второй саммит, итоговый, должен будет зафиксировать завершение войны", – сказал Ермак.

По словам главы ОП, в Джидде пока не обсуждались сроки возможных переговоров с Россией. Однако на момент окончания войны ее необходимо будет привлечь к участию.

Ермак сказал, что мирный план не возможен без пункта выполнения о выводе войск с России с территории Украины.

"И нас в этом поддержали… В частности, представитель Германии четко сказал – мы не можем допустить даже мысли о замороженном конфликте и о том, что не будут выведены войска", – заявил глава ОП.

Затем, что 6 августа Андрей Ермак рассказал о результатах встречи в Саудовской Аравии. В Джидде, Саудовская Аравия, состоялся мирный саммит по принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины. По словам Андрея Ермака, разговор между представителями стран был открытым и честным.