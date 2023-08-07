Мост в Чонгаре и корабли ВМФ РФ: новая стратегия Украины может оказаться решающей, — эксперт

По данным журналистов, российской логистике нужно ежедневно перевозить 500 тонн артиллерийских боеприпасов, чтобы поддерживать снабжение на постоянном уровне.

После успешных ударов по двух российским кораблям Черноморского флота в течение уйк-энда Украина также нанесла удары по мосту в Чонгаре. Британский военный аналитик Шон Белл считает их звеньями одной цепи, которые наносят ущерб линиям снабжения ВС РФ. Об этом сообщает Sky News.

Российские силы на передовой ежедневно выстреливают порядка 10 тыс. боеприпасов по украинским позициям. Каждый снаряд весит около 45 кг. То есть российской логистике нужно ежедневно перевозить 500 тонн артиллерийских боеприпасов, чтобы поддерживать снабжение на постоянном уровне.

Украина подвергает ударам корабли РФ в Черном море, что обнаружило уязвимости этого маршрута поставок боеприпасов, оружия и прочего необходимого оккупационной группировке.

Из Крыма ведут три дороги, и накануне удары наносились по самой восточной из них — автомобильному Чонгарскому мосту.

Это вынуждает российские логистические конвои идти по подъездным путям, которые длиннее и проходят ближе к позициям Украины.

В этом, по мнению Шона Белла, четко просматривается украинская стратегия. Хотя последствия атак обычно ощущаются в течение нескольких недель, а не дней. Но все же это вызовет проблемы и выявят уязвимые места, которыми смогут воспользоваться ВСУ.

Аналитик задается вопросом, почему такой подход не использовали в начале весеннего контрнаступления. Но тем не менее, он считает, что ВСУ возлагают надежду на эту стратегию, которая должна помочь осуществить решительный прорыв и достичь главной цели контрнаступления — освобождения территорий.

Напомним, что в Луганской области нацгвардеец из пулемета сбил два дрона в свой день рождения и спас побратимов.

Также сообщалось, что Украина могли получить дальнобойные ракеты AMRAAM-ER для ЗРК Nasams.