ВСУ могли получить дальнобойные ракеты AMRAAM-ER для ЗРК Nasams: какова их дальность (видео)

Дальнобойная ракета AMRAAM-ER была разработана для применения в составе ЗРК Nasams на основе корабельной зенитной ракеты RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile.

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Вооруженные силы Украины могли получить дальнобойные ракеты AMRAAM-ER для зенитного комплекса Nasams. Об этом сообщили в "Милитарном".

Так, журналисты обратили внимание на то, что в пресс-службе Воздушных сил ВСУ показали видео с запуском неизвестной ракеты из зенитного комплекса Nasams. В "Милитарном" заявили, что однозначно идентифицировать систему нельзя из-за относительно низкого качества видео, однако ее характерные контуры с "утолщением" от крыльев в середине фюзеляжа соответствуют формам дальнобойной ракеты.

Дальнобойная ракета AMRAAM-ER была разработана компанией Raytheon для применения в составе ЗРК Nasams на основе корабельной зенитной ракеты RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile. В течение 2021-2022 годов Raytheon и Kongsberg занимались испытанием ракеты, которое завершилось квалификационными стрельбами и подтверждением заявленных характеристик.

Таким образом конструктивно AMRAAM-ER повторяет RIM-162 ESSM. В частности, они имеют одинаковый твердотопливный ракетный двигатель и боевую часть массой в 39 килограммов, на 19 килограммов больше аналогичной в AIM-120C7 AMRAAM. Также новая ракета имеет активную радиолокационную голову самонаведения и систему управления. Согласно открытым данным, дальнобойные ракеты AMRAAM-ER могут применять пусковые установки ЗРК Nasams III и модернизированные версии Nasams II. Сейчас же Украина имеет две батареи ЗРК Nasams II.

Дальность AMRAAM-ER

Максимальная дальность поражения при запуске с наземной пусковой — 40 километров. Тогда как представители Kongsberg отметили, что на 50% увеличена дальность действия AMRAAM-ER по сравнению с базовой ракетой AIM-120C7, тогда как высота — на 70%.

В частности, максимальная дальность стрельбы Nasams с использованием AIM-120С AMRAAM — 25 километров, а досягаемость по высоте — 14-15 километров.

"После интеграции новой ракеты по характеристикам дальности и высоты поражения Nasams выходит на уровень зенитных ракетных комплексов средней дальности, таких как российский "Бук-М2" или немецкий Iris-T SLM", — говорилось в сообщении.

Напомним, 4 августа Литва объявила новый пакет военной поддержки ВСУ. В частности, Украина получит зенитные ракетные комплексы Nasams.

2 августа СМИ сообщали, что Соединенные штаты Америки могут объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.