Огненное HIMARS-шоу возле Бахмута: Сырский показал уничтожение МСТА-Б россиян (видео)

Бойцы 30-й бригады меткими выстрелами из HIMARS, как сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский, сумели ликвидировать технику благодаря оператору БПЛА.

Аэроразведчик под псевдонимом "Вялий" зафиксировал расположение гаубицы МСТА-Б и помог артиллеристам уничтожить ее. Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram 7 августа сообщил подробности.

Благодаря соответствующим координатам бойцы 30-й бригады точными выстрелами из HIMARS сумели ликвидировать технику. Генерал-полковник отметил, что произошел и взрыв боекомплекта.

"Бахмутское направление. Огненное HIMARS-шоу", — сообщил командующий.

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

В вечернем отчете за 7 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские войска на Бахмутском направлении пытались наступать. Такие попытки фиксировали в районе Андреевки, Дружбы и Курдюмовки, расположенных на территории Донецкой области. Действия захватчиков оказались напрасными, ведь Силы обороны контролируют ситуацию и обладают инициативой. В результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов более 10 населенных пунктов подверглись разрушениям. Среди них — Марково, Орехово-Васильевка и Часов Яр.

бои в районе Бахмута Фото: DeepState

Всего в течение суток на всех направлениях враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара. Зафиксировано 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненые. В течение суток состоялось около 28 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Напомним, 7 августа бойцы 3 штурмовой бригады из гаубицы М119 уничтожили миномет в районе Бахмута. Оккупанты пытались замаскировать оружие вблизи дома, но благодаря успешной работе украинской артиллерии потеряли технику.