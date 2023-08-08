Удар по Покровску: погиб один из руководителей ГСЧС в Донецкой области (фото, видео)

По состоянию на 23 часа разбор завалов приостановили. Уже известно о семи погибших и 27 раненых, двое из них — в тяжелом состоянии.

В результате ракетного удара по Покровску 7 августа погиб Андрей Омельченко, который занимал должность заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Об этом в Telegram сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.

Полковнику службы гражданской защиты было 52 года. Службе он отдал половину своей жизни. Клименко выразил соболезнования семье и близким погибшего.

"Сегодня его жизнь забрала российская ракета в Покровске", — говорится в заметке министра.

Фото: Игор Клименко/Telegram

Режиссер фильма Мстислав Чернов в Facebook сообщил, что среди раненых — полицейских был Владимир — герой фильма "20 дней в Мариуполе". Он получил ранение в результате повторной ракетной атаки, когда помогал людям после первой. Чернов добавил, что правоохранитель спас ему жизнь в Мариуполе.

Ракетный удар по Покровску: количество пострадавших

По состоянию на 23 часа разбор завалов приостановили. Начальник Покровской военной администрации Сергей Добряк "Суспільному" сообщил, что уже известно о семи погибших и 27 раненых. Пострадавших направили в местную больницу, двое — в тяжелом состоянии, их направили в Днепр.

Атака на Покровск: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что российские захватчики вечером ударили по жилым домам в Покровске, применив ракеты "Искандер". Он отметил, что работа на месте попадания российской ракеты продолжается. Руководитель государства отметил работу спасателей.

"К сожалению, есть жертвы. Есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким...", — заявил президент.

Напомним, 7 августа российские войска попалив многоэтажный дом в Покровске. Верхние этажи здания фактически снесло. Повылетали почти все стекла в квартирах. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 21:50 количество травмированных возросло до 31. Тогда он называл 19 пострадавших полицейских, пятерых спасателей ГСЧС и одного ребенка.