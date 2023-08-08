Саммит в Джидде показал усиление разногласий Китая с РФ по войне в Украине, – ISW

Аналитики отметили, что китайские дипломаты в Саудовской Аравии были "конструктивны" и стремились продемонстрировать, что Китай — это не Россия.

На саммите в Саудовской Аравии стало очевидным растущее несогласие между Российской Федерацией и Китаем касательно окончания войны в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 7 августа.

Аналитики указали на то, что согласно оценке The Financial Times, представители КНР в Джидде были "конструктивны" и "стремились показать, что [Китай] — это не Россия". По словам одного из европейских дипломатов, само присутствие на саммите Китая демонстрирует изолированность РФ.

В отчете упоминается о том, что в РФ отбросили "мирный план" Пекина по урегулированию войны в Украине, который впоследствии был представлен в Саудовской Аравии. По данным инсайдеров, некоторые китайские элиты недовольны действиями Кремля касательно мирного урегулирования ситуации в Украине.

"Китай не полностью поддерживает Россию в вопросе об Украине и что отношения России и Китая не являются "партнерством без ограничений", как того хочет Кремль", — считают американские аналитики.

На саммите также был представлен "мирный план" Украины, включающий призывы к глобальной продовольственной безопасности, ядерной безопасности, экологической безопасности, гуманитарной помощи и освобождению заключенных, однако в МИД РФ назвали предложение Киева "бессмысленным ультиматумом".

Напомним, что в Саудовской Аравии 5 августа в городе Джидда стартовал саммит с участием представителей 40 стран так называемого Глобального Юга, в числе которых Индия, Бразилия, Южная Африка, Турция и другие.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 6 августа рассказал об итогах встречи, отметив, что в Джидде были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и прочный мир.

Андрей Ермак также сообщил 7 августа, что после встречи в Саудовской Аравии Украина собирается провести еще два саммита по окончанию войны по формуле президента Владимира Зеленского.