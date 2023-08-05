Геополитика без участия Москвы: в Саудовской Аравии стартовал саммит по вопросу войны в Украине

Украинская делегация надеется, что в ходе переговоров будут согласованы ключевые принципы прекращения войны. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, украинская "формула мира" не только восстановит территориальную целостность Украины, но и вернет мировой порядок.

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В Саудовской Аравии 5 августа в городе Джидда стартовал саммит с участием представителей 40 стран так называемого Глобального Юга, в числе которых Индия, Бразилия, Южная Африка, Турция и другие. Переговоры продлятся два дня и являются частью инициативы Украины направленной на то, чтобы заручиться поддержкой не только основных западных сторонников, но и стран Юга, которые не желают принимать чью-либо сторону в российско-украинской войне. Об этом сообщает агентство Reuters.

Украина и ее союзники надеются, что на встрече в Джидде советников по национальной безопасности и других высокопоставленных чиновников из примерно 40 стран, будут согласованы ключевые принципы прекращения войны в Украине. При этом представители России в саммите участия не принимают, хотя в Кремле заявили, что будут "внимательно следить за переговорами".

Однако пока неясно, направлены ли переговоры на выработку совместного заявления по украинскому вопросу, но ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что разговор будет трудным.

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"Украинская делегация едет с украинской "формулой мира", которую предложил в прошлом году наш президент. И поэтому наша позиция, наши разговоры будут вокруг этой "формулы мира", — сказал Ермак накануне встречи.

По его словам, реализация данной формулы не только сможет остановить войну, но и восстановить территориальную целостность нашей страны, а также вернуть мировой порядок согласно нормам устава ООН.

"Я предполагаю, что разговор будет непростой, но за нами – правда, за нами – добро. Поэтому я надеюсь, что наши консультации, наши разговоры будут успешными", – сказал Ермак.

Почему РФ не позвали

Несмотря на то, что Россия является членом группы стран-экспортеров нефти ОПЕК+, Саудовская Аравия не позвала представителей Москвы на переговоры. По мнению журналистов Politico, хотя Эр-Рияд занимает достаточно непростую линию с начала полномасштабной агрессии против Украины, но ожидается, что об итогах встречи Москву все же поставят в известность.

Со своей стороны представитель МИД России Мария Захарова сначала заявила, что переговоры в рамках саммита не будут бесполезными, так как смогут помочь Западу увидеть тупик в "плане Зеленского". Однако позже она повысила градус риторики и сделала вид, что Кремль обиделся на такое решение. По ее словам, встреча в Саудовской Аравии "на самом деле нужна для сколачивания антироссийской коалиции", и поэтому является ни чем иным как обманом и инсценировкой.

Участие Китая

Как пишут обозреватели Reuters, западные официальные лица и аналитики заявили, что дипломатия Саудовской Аравии сыграла важную роль в обеспечении присутствия Китая на переговорах. По мнению научного сотрудника Института Бейкера Кристьяна Ульрихсена, участие Китая в переговорах — это сигнал поддержки саудовской дипломатии, который опирается на другие направления китайско-саудовского сотрудничества.

"Участие Китая в переговорах — это поддержка саудовской версии о том, что их организаторские способности и способность влиять на отношения качественно отличаются от западных сторон", — отметил он.

Вместе с тем директор китайской программы в Стимсоновском центре в Вашингтоне Юнь Сунь отмечает, что присутствие Китая на саммите вовсе не означает, что Пекин в конечном итоге согласится на результаты, к которым стремится Украина и ее союзники.

"Участие во встрече лишь предполагает готовность слушать и обсуждать. Это ни в коем случае не означает, что Китай в итоге должен на что-то согласиться", — отметил он.

Напомним, комментируя саммит в Саудовской Аравии журналисты Wall Street Journal отметили, что такие встречи позволят к концу 2023 года провести мирный саммит, на котором мировые лидеры договорятся о принципах окончания российско-украинской войны.