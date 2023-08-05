Геополітика без участі Москви: у Саудівській Аравії стартував саміт із питання війни в Україні

Українська делегація сподівається, що під час переговорів буде узгоджено ключові принципи припинення війни. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, українська "формула миру" не тільки відновить територіальну цілісність України, а й поверне світовий порядок.

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У Саудівській Аравії 5 серпня в місті Джидда стартував саміт за участю представників 40 країн так званого Глобального Півдня, серед яких Індія, Бразилія, Південна Африка, Туреччина й інші. Переговори триватимуть два дні та є частиною ініціативи України, спрямованої на те, щоб заручитися підтримкою не тільки основних західних прихильників, а й країн Півдня, які не бажають ставати на чийсь бік у російсько-українській війні. Про це повідомляє агентство Reuters.

Україна та її союзники сподіваються, що на зустрічі в Джидді радників із національної безпеки й інших високопосадовців із приблизно 40 країн, будуть узгоджені ключові принципи припинення війни в Україні. Водночас представники Росії в саміті участі не беруть, хоча в Кремлі заявили, що будуть "уважно стежити за переговорами".

Однак поки незрозуміло, чи спрямовані переговори на вироблення спільної заяви з українського питання, але раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що розмова буде важкою.

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"Українська делегація їде з українською "формулою миру", яку запропонував минулого року наш президент. І тому наша позиція, наші розмови будуть навколо цієї "формули миру", — сказав Єрмак напередодні зустрічі.

За його словами, реалізація цієї формули не тільки зможе зупинити війну, а й відновити територіальну цілісність нашої країни, а також повернути світовий порядок згідно з нормами статуту ООН.

"Я припускаю, що розмова буде непростою, але за нами — правда, за нами — добро. Тому я сподіваюся, що наші консультації, наші розмови будуть успішними", — сказав Єрмак.

Чому РФ не покликали

Попри те, що Росія є членом групи країн-експортерів нафти ОПЕК+, Саудівська Аравія не покликала представників Москви на переговори. На думку журналістів Politico, хоча Ер-Ріяд дотримується досить непростої лінії з початку повномасштабної агресії проти України, але очікується, що про підсумки зустрічі Москві все ж таки повідомлять.

Зі свого боку, представниця МЗС Росії Марія Захарова спочатку заявила, що переговори в межах саміту не будуть марними, оскільки зможуть допомогти Заходу побачити глухий кут у "плані Зеленського". Однак пізніше вона підвищила градус риторики та зробила вигляд, що Кремль образився на таке рішення. За її словами, зустріч у Саудівській Аравії "насправді потрібна для збивання антиросійської коаліції", і тому є ні чим іншим як обманом та інсценуванням.

Участь Китаю

Як пишуть оглядачі Reuters, західні офіційні особи й аналітики заявили, що дипломатія Саудівської Аравії зіграла важливу роль у забезпеченні присутності Китаю на переговорах. На думку наукового співробітника Інституту Бейкера Крістьяна Ульріхсена, участь Китаю в переговорах — це сигнал підтримки саудівської дипломатії, що спирається на інші напрямки китайсько-саудівського співробітництва.

"Участь Китаю в переговорах — це підтримка саудівської версії про те, що їхні організаторські здібності й здатність впливати на відносини якісно відрізняються від західних сторін", — зазначив він.

Водночас директор китайської програми в Стімсонівському центрі у Вашингтоні Юнь Сунь зазначає, що присутність Китаю на саміті зовсім не означає, що Пекін зрештою погодиться на результати, яких прагне Україна та її союзники.

"Участь у зустрічі лише передбачає готовність слухати й обговорювати. Це в жодному разі не означає, що Китай у підсумку має на щось погодитися", — зазначив він.

Нагадаємо, коментуючи саміт у Саудівській Аравії журналісти Wall Street Journal зазначили, що такі зустрічі дадуть змогу до кінця 2023 року провести мирний саміт, на якому світові лідери домовляться про принципи закінчення російсько-української війни.