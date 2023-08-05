"Кінець історії" та війна в Україні. Роздуми з приводу саміту в Саудівській Аравії

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Цими вихідними Саудівська Аравія проводить мирні переговори, щоб спробувати вивести ситуацію в Україні з глухого кута.

Ер-Ріяд (який Вашингтон торік насварив за високі ціни на нафту, що поповнили московську скарбницю), сподівається, що ці обговорення призведуть до ще одного мирного саміту, що сприятиме висунутим Україною умовам, які означають повернення території, що її Росія окупувала від 2014 року, вкупі з репараціями.

На саміт прибуде радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, а також делегації з Бразилії, Індії та Південної Африки. Росії не буде.

Саудівська Аравія приготувала оливкову гілку, оскільки донори у Вашингтоні втомилися, а розбіжності між США та ЄС щодо фінальної гри цієї війни дедалі зростають. Там, де Вашингтон схиляється до врегулювання через переговори, європейці набралися сміливості підтримувати Україну до повної перемоги (хоча після атак безпілотників на Москву Європейська комісія заявила, що Україна повинна використовувати надану зброю тільки з метою самооборони).

Спадковий принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман і президент України Володимир Зеленський у Джидді Фото: Getty Images

Залишаються дві незмінні сили. На більшій частині Заходу переважає морально заряджене, інстинктивне й емоційне групове мислення, яке бачить у цій боротьбі вересневий "мюнхенський момент" 1938 року. Що ще гірше, деякі закликають до знищення Росії, щоб повторити "каральний" і, зрештою, крихкий мир за допомогою анексії та контрибуції — як той, який було нав'язано Німеччині на Паризькій мирній конференції 1919 року. Ми знаємо, до чого це призвело.

Зверніть увагу на те, що стосовно України неоконсерватори, які задумали й розв'язали невдалу війну в Іраку 2003 року, тепер перебувають в одній ложі з лівими Guardian.

Це не рецепт здорового стратегічного судження.

Росія, попри свою ослаблену військову й економічну міць, продовжить максимально захищати стратегічні інтереси біля свого західного порога. Вона не відмовиться ні від Донбасу, ні від Криму, не потерпить членства України в НАТО.

Ці реалії роблять фінал невловимим. Що станеться, якщо через рік конфлікт залишиться замороженим?

Цього тижня Москва ухвалила новий закон про мобілізацію, що дає змогу відправити в бій додаткові сотні тисяч військовослужбовців, що ще раз показує, що Путін готується до довгої війни.

Директор Російського Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв стверджує, що "Путін робить ставку на те, що російські сили, які потенційно можна мобілізувати, втричі-вчетверо більші, ніж українські".

Він стверджує, що будь-яка довгострокова стратегія західної підтримки України має враховувати цю реальність. Поки Путін зберігає владу, він плюватиме на те, що перетворить Україну на недієздатну державу, щоб не дати їй стати частиною НАТО. Москва говорила майже те саме після саміту НАТО в Бухаресті 2008 року, коли президент Джордж Буш заявив, що хоче, щоб до альянсу ввійшли Україна та Грузія.

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Мобілізація в РФ. Путін шукає велику війну, а не відступ в Україні

Тодішній американський посол у Москві Вільям Бернс — нині директор ЦРУ — сказав держсекретареві США Кондолізі Райс, що "вступ України до НАТО — найяскравіша з усіх червоних ліній для російської еліти (не тільки для Путіна). За більш ніж два з половиною роки бесід з ключовими російськими гравцями, від ледарів у темних закутках Кремля до найрізкіших ліберальних критиків Путіна, я так і не знайшов нікого, хто розглядав би Україну в НАТО як щось інше, ніж прямий виклик російським інтересам".

Зіткнення з цією історією, як зіткнення з жахом війни, неприємне. Це не виправдання чи захист незаконного вторгнення Росії або заперечення того, що Путін є непримиренним фашистом. Не варто також нехтувати жахливими людськими жертвами і руйнуваннями з обох сторін. І справа не тільки в тому, щоб уникнути однобокого погляду на історію.

Будь-яка спроба прорахувати фінальну гру в Україні має створити простір для Росії в Європі. А це означає, що потрібно мати справу з наслідками того, як формувався цей ландшафт після Холодної війни.

Як пояснює історик Мері Саротт, перетин рішення президента Клінтона в середині 1990-х розширити НАТО швидшими темпами — за рахунок меншої кількості пострадянських держав і з повними гарантіями статті 5 договору — з приходом Путіна до влади в Росії, в остаточному підсумку, звузило поле співпраці між Вашингтоном і Москвою.

Це розширення "провело нову лінію між державами колишнього радянського блоку, яким вдалося забезпечити дотримання статті 5, і тими, яким це не вдалося", що означає, що "американські варіанти управління непередбачуваними обставинами після Холодної війни, а саме, шляхом створення різноманітних відносин із такими державами, особливо із Грузією та Україною, стали значно обмеженішими, якраз у міру того, як Путін піднімався службовими сходами в Росії".

Однак правильним є й те, що протидія розширенню НАТО була основним принципом ортодоксальної російської еліти задовго до того, як Путін обійняв керівну посаду в 1999 році.

Джордж Кеннан, автор доктрини стримування 1947 року, вважав, що розширення НАТО після закінчення Холодної війни підірвало раннє співробітництво, яке характеризувало американо-російські зв'язки після розпаду СРСР. Колишній держсекретар за першого президента Буша Джеймс Бейкер пізніше зазначав, що "кожне досягнення містить у собі насіння майбутньої проблеми". Він мав рацію.

З огляду на те, що Дональд Трамп сподівається стати кандидатом від Республіканської партії, а наступного року, найімовірніше, переключить увагу США, як довго протримається єдність Заходу? У середині липня майже третина депутатів Палати представників від Республіканської партії підтримали пропозицію про припинення будь-якої допомоги Києву в забезпеченні безпеки.

А колишній високопоставлений чиновник у Білому домі Трампа, який нині відповідає за планування переходу до повернення Трампа, Рассел Воут зробив зловісне попередження: "Україна субсидується нашими платниками податків для боротьби, а не для стратегічних розрахунків, які вони в іншому разі зробили б, якби ми не субсидували її. І не в наших інтересах субсидіювати цей конфлікт".

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