Не ушла от "империалистических амбиций": в США объяснили, как будут проходить переговоры с РФ

В Госдепе США отметили, что Кремль отказался участвовать в "содержательных мирных переговорах". В Вашингтоне работают над тем, чтобы убедить как можно больше стран учитывать территориальную целостность Украины в своем стремлении к миру.

В Саудовской Аравии состоялись переговоры по поводу Украины, в которых принял участие Китай. Деталями встречи во время брифинга 7 августа поделился представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Он подчеркнул, что американское правительство считает участие Китая в переговорах "продуктивным". В то же время чиновник отказался озвучивать подробности обсуждений, назвав встречу частной.

"Мы давно говорили, что было бы продуктивно, если бы Китай сыграл определенную роль в прекращении войны в Украине, если он захочет сыграть роль, которая уважает территориальную целостность и суверенитет Украины", — отметил Миллер.

Спикер подчеркнул, что в Вашингтоне считают важным услышать о ситуации в Украине непосредственно от ее представителей. Также он назвал "хозяином" переговоров Саудовскую Аравию. По словам Миллера, страна инициировала встречу по просьбе Киева.

Кроме того, представитель Госдепа ответил, почему в переговорах не участвует Кремль.

"Сейчас с Россией не ведутся мирные переговоры, потому что Россия отказалась участвовать в содержательных мирных переговорах. Если когда-то будут мирные переговоры, то с нерусской стороны лидером будет Украина. Соединенные Штаты рады играть любую роль, которая является продуктивной для наших украинских партнеров, и мы будем приветствовать любую другую страну, которая также хочет играть продуктивную роль", — сказал Миллер.

Спикер подчеркнул, что война в Украине все еще "активна", а РФ до сих пор не сократила свои "империалистические амбиции" и не села за стол переговоров.

"Поэтому мы будем продолжать работать над тем, чтобы убедить как можно больше стран во всем мире, что когда эта война закончится, она должна закончиться таким образом, чтобы уважать территориальную целостность Украины, ее суверенитет. Это то, что украинские официальные лица выразили в эти выходные, это то, что официальные лица США выразили в эти выходные, и мы будем продолжать настаивать на этом и пытаться убедить как можно больше стран принять такую точку зрения на ситуацию", — заявил американский чиновник.

Напомним, по данным СМИ, во время встречи в Саудовской Аравии страны представили мирный план. Сообщалось, что он предусматривает сохранение территориальной целостности Украины, прекращение огня, старт переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными. В медиа отмечали, что на встрече присутствовали советники примерно 40 лидеров государств и правительств.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что после встречи на территории Саудовской Аравии Украина планирует проведение еще двух саммитов мира. Также он подчеркнул, что завершение войны невозможно без вывода российских войск.