Издевательства над пленным ВСУ: оккупанты допрашивали бойца топором и оружием (фото)

Видеоролик обнародовал в сети провоенный блогер Владислав Поздняков. На кадрах захватчики, вероятно, допрашивают украинского пленного — они приставляли к шее топор и оружие, угрожая расправой.

Российские телеграм-каналы распространяют видео с выбиванием показаний топором и оружием у, вероятно, украинского военнопленного. Видео психологического издевательства над украинским солдатом опубликовал российский Z-блогер Владислав Поздняков в своем Telegram-канале.

По его словам, на отснятых кадрах военный Вооруженных Сил Украины, который якобы в составе диверсионно-разведывательной группы пытался атаковать российские позиции.

На кадрах российские оккупанты допрашивают связанного пленного. Они приставляли к шее украинского защитника топор и стучали, также угрожали пистолетом, приставляя к виску.

Дальнейшая судьба военнопленного неизвестна. Подтверждений достоверности видео нет.

Если оно достоверно, то действия оккупантов квалифицируются как военное преступление, согласно Женевской конвенции.

Командование ВСУ и официальные представители украинской власти пока не комментировали обнародованный видеоролик с пытками пленного.

Подписчики канала поддержали действия российских захватчиков по допросу украинских защитников.

Напомним, что видео с казнью российскими оккупантами украинского защитника, которому заживо отрезали голову, шокировало общественность. В международном разведывательном сообществе InformNapalm заявили, что головы оккупанты отрезали не только мужчинам, но и женщинам .

Ранее сообщалось, что 6 марта в сети появилось видео как оккупанты расстреляли бойца ВСУ за фразу "Слава Украине". Казненным оказался боец 119 отдельной бригады ТрО Александр Мациевский.