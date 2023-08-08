Военная помощь Украине: США могут выйти на производство 1 млн 155-мм снарядов в год к 2025

Нарастить такой объем выпуска артиллерийских боеприпасов помогут новые технологии производства. В частности планируется оптимизировать производство гильз к 155-мм снарядам.

Новые технологии производства способствуют американским военным компаниям нарастить производство 155-мм артиллерийских боеприпасов до 1 млн штук в год. По словам главы отдела закупок в армии США Дуга Буша, эта мера призвана помочь Украине поддержать темпы контрнаступления, а также пополнить истощенные американские запасы. Об этом 7 августа сообщило издание Defence One.

"Между поддержкой Украины, пополнением собственных запасов и поддержкой других стран-союзников, мы ожидаем использования этого потенциала. Это общая причина, по которой мы это делаем", — сказал журналистам Буш.

В частности, планируется выпускать 85 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц — планируется выйти на такие темпы производства, начиная с 2025 финансового года, отметил чиновник.

Обозреватели отмечают, что украинские силы нуждаются в большом количестве таких боеприпасов, учитывая активность боевых действий на передовой. Кроме того, как отметил глава Пентагона Ллойд Остин, следует учитывать износ артиллерийских стволов, из-за чего Вашингтон поставил кассетные боеприпасы в качестве "промежуточного варианта".

Что касается трудностей в достижении такого объема производства, то прежде всего речь идет об инвестировании в дополнительные мощности по сборке снарядов, т.е. в наполнение снарядов взрывчатыми веществами и порохами, чтобы они стали функциональным оружием.

"Для этого требуется дополнительное производство взрывчатых веществ, входящих в состав этих топливных материалов. Я думаю, что мы получаем ресурсы, заключаем контракты и просто тесно работаем каждый день с нашими партнерами по промышленности, чтобы помочь им преодолеть барьеры на пути к достижению цели", — сказал Буш.

Новые технологии производства

Чиновник подчеркнул, что новые компьютерные технологии производства помогают снизить сложность и время изготовления новых корпусов. Например, раньше при производстве гильз рабочим приходилось нагревать металл, а затем просто стучать по нему, чтобы придать ему нужную форму. Новые технологии с использованием ротационных машин позволяют быстрее изготавливать гильзы с меньшими затратами энергии и тепла.

"Все это стало возможным благодаря более точному оборудованию с компьютерным управлением. Таким образом, в производство артиллерийских снарядов пришли передовые технологии", подытожил Буш.

Напомним, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин 7 августа заявил, что Украина планирует наладить производство 155-мм боеприпасов, соответствующих стандартам НАТО, до конца текущего 2023 года. Одновременно украинские производители сохраняют выпуск 152-мм и 122-мм боеприпасов.