НАТО обязывает. Удастся ли Киеву покрыть потребности ВСУ в 155-мм боеприпасах

По оценкам западных СМИ, запасы снарядов к артиллерии могут стать решающим фактором в российско-украинской войне. ВСУ нужно 150 тысяч снарядов в месяц для ведения интенсивных боев, а мощность производства всех западных союзников не превышает 70 тысяч. Фокус узнавал, насколько реально открыть цикл производства 155 мм калибра в Украине.

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Украина до конца года наладит производство боеприпасов калибра 155 мм стандарта НАТО. Цеха разбросают внутри страны и за рубежом, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

Производство советских калибров 152 мм и 122 мм также продолжится. Пройдут годы, прежде чем Украина произведет достаточно боеприпасов для удовлетворения потребностей, оценил министр ситуацию.

WSJ предупреждает, что наличие снарядов к артиллерии может стать решающим фактором в следующем этапе российско-украинской войны. Западные запасы истощились почти за 18 месяцев боевых действий, США и их союзники изо всех сил пытаются увеличить производство, отметило издание.

Американские военные чиновники подсчитали, что ВСУ потребляют в месяц около 90 000 снарядов.

Европа производит до 300 тысяч 155 мм боеприпасов в год

Все боеприпасы калибра 155 мм будут унифицированы. Благодаря требованиям стандартов НАТО их можно применять на всех гаубицах соответствующего калибра с разной длиной ствола, объяснил Фокусу директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

У государственного предприятия "Артем", отвечающего за реализацию программы боеприпасов, эти стандарты есть. Сейчас компания пытается возобновить программу, указал специалист.

Боеприпасы калибра 155 мм конструктивно отличаются от советских. Заряд содержит 6 сгорающих модулей, а в советских стоит гильза. Украина может обеспечить производство зарядов, но далее придется искать мощности для создания и установки взрывателей, рассказал Згурец.

Корпусы для этих снарядов Киев начинает заказывать у Франции и уже подписан контракт на 360 тысяч штук. Суммарная цифра производимых боеприпасов в Украине остается загадкой, ведь порядка 12 компаний в Европе производят до 300 тысяч боеприпасов 155 мм калибра в год. США перед полномасштабной войной производили в месяц 14 тысяч снарядов, а сейчас вышли на 25 тысяч, добавил эксперт.

ВСУ нужно 150 тысяч снарядов в месяц

Украинская армия нуждается в осколочно-фугасных снарядах. Чтобы их изготавливать, нужны специальные холодные прессы под 155-й калибр, рассказал Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, с проблемой производства взрывчатки столкнулись и страны НАТО. Вопрос и в финансировании процесса: Минобороны нужно подписать финансируемый контракт примерно на 10 лет.

В месяц для ведения интенсивных боев ВСУ нужно 150 тысяч снарядов, а мощность производства всех западных союзников не превышает в 70 тысяч. Кроме этого, съемный ствол гаубицы рассчитан максимум на 3,5 тысяч выстрелов, заметил Нарожный.

Комплекс, где производились необходимые детали устройств подрыва снарядов и ракет, раньше находился на заводе "Импульс" в Шостке Сумской области. Но российские войска в начале полномасштабного вторжения разбомбили промышленные предприятия. Возобновить их работу невозможно, утверждал глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Норвегия почти отказалась от создания таких деталей из-за нехватки электроэнергии для разогрева специальной марки стали до жидкого состояния и отливания в формы. Производство боеприпасов в Украине может быть под вопросом, так как ВС РФ могут возобновить удары по энергообъектам, заметил эксперт.

Напомним, что украинские артиллеристы получили 155-мм снаряды ER02A1 от испанской компании Expal Systems. Болгария и Южная Корея также собираются поставлять 155-мм боеприпасы для ВСУ.

Россия с июля 2022 по июнь 2023 кратно увеличила число торговых маршрутов в Каспийском море. Британские СМИ сообщали, что Иран отправил РФ морем боеприпасы различных калибров, противотанковые ракеты, реактивные и минометные снаряды.