В Шостке запустили полный цикл изготовления комплектующих для боеприпасов

Новый цех оборудован в течение девяти месяцев, его стоимость составила 282 млн грн

Казенный завод "Импульс" (г.Шостка Сумской области), входящий в состав госконцерна "Укрборонпром", открыл новый производственный комплекс, где будут производить все необходимые детали устройств подрыва снарядов и ракет. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

В результате на заводе сформирован полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения.

В новом цехе установлены 101 компьютеризированный высокотехнологичный станок и оборудование для производства комплектующих деталей для детонаторов. В нем сейчас работают 25 человек, предполагается, что при полной загруженности будет задействовано 45 специалистов.

Цех оборудован в течение девяти месяцев, его стоимость составила 282 млн грн.

Как ранее сообщал Фокус: