В Шостке запустили полный цикл изготовления комплектующих для боеприпасов
2019-12-24 19:19:59
Новый цех оборудован в течение девяти месяцев, его стоимость составила 282 млн грн
Казенный завод "Импульс" (г.Шостка Сумской области), входящий в состав госконцерна "Укрборонпром", открыл новый производственный комплекс, где будут производить все необходимые детали устройств подрыва снарядов и ракет. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
В результате на заводе сформирован полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения.
В новом цехе установлены 101 компьютеризированный высокотехнологичный станок и оборудование для производства комплектующих деталей для детонаторов. В нем сейчас работают 25 человек, предполагается, что при полной загруженности будет задействовано 45 специалистов.
Цех оборудован в течение девяти месяцев, его стоимость составила 282 млн грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Полностью восстановлен контракт на изготовление в Харькове 45 бронетранспортеров БТР-4Е для Вооруженных сил.
- "Укроборонпром" станет холдинговым предприятием. Это позволит материнской компании лучше контролировать ряд более мелких компаний.
- Государственная компания "Укринмаш", которая входит в "Укроборонпром", в июле этого года заплатила чешской фирме Excalibur Army почти $1,7 млн за 16 САУ "Гвоздика", а также за две башни и пушки к ним.