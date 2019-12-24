"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на поставку БТР-4Е

Военная приемка уже приняла 12 единиц техники, и ее отправили в войска

На сегодняшний день полностью восстановлен контракт на изготовление в Харькове 45 бронетранспортеров БТР-4Е для Вооруженных сил. Об этом написал в Facebook заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем.

Военная приемка уже приняла 12 единиц техники. Оставшиеся 33 единицы должны быть поставлены до 31 августа 2020 года.

Напомним, что в 2016 году входящее в концерн "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова" заключило контракт на поставку Министерству обороны 45 бронетранспортеров. Работы должны были финансироваться за кредитные деньги, полученные под госгарантии.

Для изготовления корпусов БТР-4Е, в соответствии с конструкторской документацией, может использоваться сталь украинского производства марки "71", а также финская, бельгийская и польская бронированная сталь, которая используется для производства бронетехники по всему миру и имеет сертификаты качества ЕС.

С точки зрения защитных свойств, как украинская "71", так и стали из ЕС – одинаковые. В отношении цены: сталь "71" на металлургическом комбинате стоит дешевле, но потом ее необходимо закалить, это делает цены на эти стали примерно одинаковыми.

"Укроборонпром" утверждает, что на момент принятия решения о начале производства БТР выпуск стали "71" был затруднен в связи со сменой места производства.

Поэтому первая партия БТР, корпуса которых были изготовлены из финской брони, согласно совместному решению с Минобороны, была допущена к подконтрольной эксплуатации в войсках.

Однако в начале этого года военная приемка отказалась принимать изготовленную продукцию, до того, как предприятие не подтвердит соответствие финской брони действующим в украинском оборонно-промышленном комплексе стандартам, принятым еще во времена СССР.

Без решения военной приемки изготовленная техника не передавалась в войска, завод не получал деньги за выполненную работу и ему еще и начислялись штрафные санкции за срыв заказа.

В результате "КБ им. А.А. Морозова" оказалось на грани банкротства. Начиная с июля оно ежемесячно выплачивало миллионы гривен штрафных санкций, пени и процентов по кредиту. Помимо этого, копились долги по заработной плате и коммунальным платежам. А отключение электроэнергии и отсутствие отопления в производственных помещениях накануне зимы угрожали полной остановкой завода.

Первые переговоры по спасению контракта состоялись в начале сентября. К разрешению ситуации подключились президент Украины и премьер-министр.

В конечно итоге Министерству обороны разрешили продлить контракт, и предприятие возобновило производство военной техники.

В качестве оплаты зе первую партию БТР оно получило 278 млн грн. Сумма всего контракта составляет 1,5 млрд грн.

Для изготовления новых корпусов бронетранспортеров будет использоваться броня марки "71".

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