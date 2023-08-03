Украина получила 155-мм снаряды 2023 года производства от Испании, — волонтеры (фото)

Снаряды 155-мм ER02A1 компании Expal, которые будут использовать украинские артиллеристы, также приняты на вооружение испанской армии.

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Испанские 155-мм снаряды ER02A1 от компании Expal Systems теперь будут использовать украинские артиллеристы. В аккаунте"Пан Ґік" в Twitter опубликовали соответствующее фото.

Эти боеприпасы поставляются нашему государству согласно реализации помощи от правительства Испании. Снаряды 155-мм ER02A1 компании Expal также приняты на вооружение испанской армии.

снаряды ER02A1 Фото: "Пан Ґік"/Twitter

Характеристики снарядов ER02A1

ER02A1 может снаряжаться донным газогенератором или хвостовой частью. Это обеспечивает при стрельбе дальность полета снаряда соответственно 30 и 40 км. Осколочно-фугасный вариант, разработанный совместно с представителями испанской армии, прошел квалификацию в отличие от осветительного и дымового вариантов.

Соглашение для испанской армии также включало наличие электронного взрывателя ЕС-102 с тремя режимами: ударный, таймерный и с задержкой. Известно, что 1 августа этого года Rheinmetall завершила сделку по приобретению испанской Expal Systems. В дальнейшем компания будет осуществлять деятельность под названием Rheinmetall Expal Munitions.

Поставка снарядов для Украины

Болгария и Южная Корея, как сообщило издание Financial Times, будут поставлять 155-мм боеприпасы для ВСУ. Администрация президента США Джо Байдена хочет поддержать наступательные действия ВСУ, а потому ищет различных поставщиков в мире, которые могли бы производить снаряды, пока расширяют собственное производство.

В июле Белый дом принял окончательное решение относительно новой поставки для Украины. Кассетные боеприпасы должны стать мощным новым элементом в украинском контрнаступлении, но против этого шага все еще выступают правозащитные группы.

Напомним, в конце июля США предоставили Украине пакет помощи на $400 млн. В него вошли боеприпасы для NASAMS, Patriot и HIMARS и другое необходимое вооружение.