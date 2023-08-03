Україна отримала 155-мм снаряди 2023 року виробництва від Іспанії, – волонтери (фото)

Снаряди 155-мм ER02A1 компанії Expal, які використовуватимуть українські артилеристи, також прийнято на озброєння іспанської армії.

Related video

Іспанські 155-мм снаряди ER02A1 від компанії Expal Systems тепер використовуватимуть українські артилеристи. У обліковому записі "Пан Ґік" у Twitter опублікували відповідне фото.

Ці боєприпаси постачають нашій державі згідно з реалізацією допомоги від уряду Іспанії. Снаряди 155-мм ER02A1 компанії Expal також прийнято на озброєння іспанської армії.

снаряди ER02A1 Фото: "Пан Ґік"/Twitter

Характеристики снарядів ER02A1

ER02A1 може споряджатися донним газогенератором або хвостовою частиною. Це забезпечує при стрільбі дальність польоту снаряда відповідно 30 і 40 км. Уламково-фугасний варіант, розроблений спільно з представниками іспанської армії, пройшов кваліфікацію на відміну від освітлювального та димового варіантів.

Угода для іспанської армії також включала наявність електронного підривника ЕС-102 із трьома режимами: ударний, таймерний та із затримкою. Відомо, що 1 серпня цього року Rheinmetall завершила операцію стосовно придбання іспанської Expal Systems. Надалі компанія здійснюватиме діяльність під назвою Rheinmetall Expal Munitions.

Постачання снарядів для України

Болгарія та Південна Корея, як повідомило видання Financial Times, постачатимуть 155-мм боєприпаси для ЗСУ. Адміністрація президента США Джо Байдена хоче підтримати наступальні дії ЗСУ, а відтак шукає різних постачальників у світі, які б могли виробляти снаряди, поки розширюють власне виробництво.

У липні Білий дім ухвалив остаточне рішення стосовно нового постачання для України. Касетні боєприпаси мають стати потужним новим елементом в українському контрнаступі, але проти цього кроку все ще виступають правозахисні групи.

Нагадаємо, наприкінці липня США надали Україні пакет допомоги на $400 млн. До нього увійшли боєприпаси для NASAMS, Patriot та HIMARS та інше необхідне озброєння.