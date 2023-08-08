"Готовы заразиться ВИЧ, чтобы не воевать": из колоний РФ принудительно отправляют на фронт

По данным российских расследователей, на войну не берут заключенных, признанных виновными в педофилии, терроризме и создании незаконных воинских формирований.

В российских колониях начали принудительно отправлять заключенных на фронт. Об этом 8 августа пишет российский проект расследований "Можем объяснить".

Согласно приказу Министерства обороны, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в настоящее время формирует списки годных к военной службе. В этот список попадают практически все заключенные, за исключением лиц, инфицированных ВИЧ, а также педофилов, террористов и организаторов вооруженных формирований. Некоторые заключенные, чтобы избежать отправки на войну, идут на крайние меры, даже готовы заразиться ВИЧ, отмечают журналисты.

По информации, поступившей от нескольких источников в региональных подразделениях УФСИН и рассказанной руководителем правозащитного проекта "Гулагу.нет" Владимиром Осечкиным, речь идет о принудительной вербовке заключенных для отправки на фронт. Сообщения о данной ситуации также распространяются с конца июля среди матерей и жен заключенных в чатах родственников заключенных.

Согласно инструкции, поступившей 2 августа от директора ФСИН Аркадия Гостева, результаты опросов заключенных и их личные дела используются для составления списков годных к службе. Эти списки создаются с целью отправки заключенных на фронт.

Из многочисленных сообщений родственников заключенных стало известно, что подготовка к принудительной отправке на фронт проводится в различных колониях, в том числе в Новосибирской, Саратовской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Томской и Нижегородской областях.

Собеседница, ознакомленная с ситуацией в колониях Новосибирской области, поделилась: "Забирают всех, кроме ВИЧ-инфицированных. Теперь заключенных не спрашивают о согласии. Некоторые ищут экстремальные варианты, вплоть до намеренного получения ВИЧ-статуса, лишь бы избежать отправки в военную зону".

"Отказаться от набора на фронт нельзя, если ты не ВИЧ-инфицированный, педофил, террорист или организатор незаконного вооруженного формирования. Отправлять заключенных на войну разрешили законодатели и Путин — поправки в законы "Воинской обязанности и военной службе" и "Мобилизационной подготовке" вступили 23 июня", — резюмируют журналисты.

Напомним, 3 августа мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров посоветовал жителям временно оккупированных территорий выехать на территорию, подконтрольную Украине, дабы избежать принудительной мобилизации в ряды российской армии.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что в колледжах Ингушетии от выпускников требуют подписать повестку в армию при выдаче дипломов. В качестве альтернативы предлагают написать отказ от повестки, за что может последовать административная и даже уголовная ответственность.

Напомним также, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в мае заявил, что всеобщая мобилизация неизбежна. По его словам, преимущество от мобилизации в приграничных регионах РФ состоит в том, что мобилизованные будут воевать недалеко от дома.