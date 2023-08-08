В МИД РФ назвали саммит в Саудовской Аравии бессмысленным: в ОП призвали мир отреагировать

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, РФ продолжает публично показывать, что не собирается кого-то слушать и договариваться, но Украина с этим мириться не собирается.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рекомендует участникам мирных переговоров в Саудовской Аравии внимательно изучить реакцию РФ на факт встречи, ведь она может их удивить. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 8 августа.

По его словам, Российская Федерация прямым текстом вещает тот факт, что она не собирается никого слушать, на что-то реагировать, а тем более о чем-то договариваться, чтобы на землю снова пришел мир.

Вместо этого, отметил Михаил Подоляк, войска Кремля продолжат убивать людей и рушить целые города в Украине.

"Эта реакция обидная, унизительна и полностью обнуляет авторитет/репутацию всех присутствующих и особенно организаторов саммита. Украина не будет мириться с оскорблением международного права, убийствами своих граждан и унижением репутации многих стран. Поэтому нам нужны дополнительные поставки оружия, чтобы окончательно прочистить мозги России", — говорится в сообщении.

Саммит в Саудовской Аравии: реакция РФ

В Министерстве иностранных дел РФ выступили с критикой международных лиц, которые посетили встречу в Саудовской Аравии 5-6 августа, которая касалась мирного урегулирования войны.

Они считают, что ценности в таких переговорах практически нет, потому что Москва не получила свое приглашение.

"Ни один из ее пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий. Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости", — заявила представительница МИД Мария Захарова.

Напомним, 6 августа сообщалось, что Саудовская Аравия представила новый мирный план по Украине, который предусматривает обмен пленными и прекращение огня на всех фронтах. При этом, территориальная целостность Украины должна быть сохранена.