ВС РФ обманом пытаются выявить патриотов Украины на оккупированных территориях, — Маляр

По словам замминистра обороны Анны Маляр, в Каховке Херсонской области россияне распространяли фейки об отводе своих войск и даже проводили демонстрации перемещения военной техники.

Российские войска и их пособники провокациями и обманом вынуждают украинских патриотов на оккупированных территориях высказывать свою позицию о войне, чтобы затем передать их "силовикам". Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, ВС РФ и коллаборанты хотят выявить украинцев, которые сотрудничают с Силами обороны Украины. К примеру, в Каховке Херсонской области россияне распространяли фейки об отводе своих войск и даже проводили демонстрации перемещения военной техники.

"В это время вражеские агенты провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них в оккупационные так называемые "правоохранительные органы", — отметила Маляр.

Она также заявила, что оккупанты специально отключили абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета. Затем на улицах города накали разъезжать автомобили со специальным оборудованием, которое помогает найти передатчики информации.

Напомним, что 7 августа партизаны движения "Атеш" заявляли, что оккупанты перемещают военную технику в Мелитополе. Так, на трассе Е105 Мелитополь — Крым заметили передвижение БМП, танков, СМ 2С4 "Тюльпан" и машин обеспечения.

Также сообщалось, что в ССО показали, как ВС РФ пытались убить раненого украинского бойца с помощью FPV-дрона. Оккупанты выследили украинских военных и ударили по ним дроном-камикадзе, однако водителю удалось совершить успешный маневр и спасти экипаж от смерти.