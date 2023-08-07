"Началась паника": оккупанты перемещают военную технику в Мелитополе, — Атеш (фото)

В партизанском движении отметили, что на трассе Е105 Мелитополь — Крым заметили передвижение БМП, танков, СМ 2С4 "Тюльпан" и машин обеспечения.

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В оккупированном Мелитополе Запорожской области зафиксировано массовое перемещение военной техники россиян. Об этом сообщили партизаны движения "Атеш" в Telegram.

Сообщается, что техника перемещается по трассе Е105 Мелитополь — Крым. Так, партизаны заметили передвижение БМП с приваренными решетками сверху, танков, СМ 2С4 "Тюльпан", топливозаправщиков и прочих машин обеспечения.

"У оккупантов началась паника в связи с планомерным уничтожением мостов", — сказано в сообщении.

Также партизаны опубликовали видео и фото, на которых можно увидеть перемещение техники ВС РФ.

Перемещение военной техники россиян

Напомним, что в ВСУ рассказали, как Украине необходимо усилить систему ПВО. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, украинским защитникам пока нерационально использовать против "шахедов" большие системы противовоздушной обороны. Для уничтожения ударных дронов нужны другие средства.

Кроме того, командир ВСУ показал, как украинский дрон уничтожил российскую САУ МСТА-С за $1,6 млн. Россияне используют установки "Мста-Б", чтобы уничтожать танки, системы ПВО и другую украинскую технику на расстоянии до 29 км.