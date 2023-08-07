"Почалася паніка": окупанти переміщують військову техніку в Мелітополі, — Атеш (фото)

У партизанському русі зазначили, що на трасі Е105 Мелітополь — Крим помітили пересування БМП, танків, СМ 2С4 "Тюльпан" і машин забезпечення.

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В окупованому Мелітополі Запорізької області зафіксовано масове переміщення військової техніки росіян. Про це повідомили партизани руху "Атеш" у Telegram.

Повідомляється, що техніка переміщається трасою Е105 Мелітополь — Крим. Так, партизани помітили пересування БМП із привареними решітками зверху, танків, СМ 2С4 "Тюльпан", паливозаправників та інших машин забезпечення.

"В окупантів почалася паніка у зв'язку з планомірним знищенням мостів", — ідеться в повідомленні.

Також партизани опублікували відео і фото, на яких можна побачити переміщення техніки ЗС РФ.

Переміщення військової техніки росіян

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, як Україні необхідно посилити систему ППО. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, українським захисникам поки нераціонально використовувати проти "шахедів" великі системи протиповітряної оборони. Для знищення ударних дронів потрібні інші засоби.

Крім того, командир ЗСУ показав, як український дрон знищив російську САУ МСТА-С за $1,6 млн. Росіяни використовують установки "Мста-Б", щоб знищувати танки, системи ППО та іншу українську техніку на відстані до 29 км.