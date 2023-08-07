Є слабкі місця: у ЗСУ розповіли, як Україні необхідно посилити систему ППО

Зі слів речника Повітряних сил Юрія Ігната, українським захисникам наразі нераціонально використовувати проти "шахедів" великі системи протиповітряної оборони. Для знищення ударних дронів потрібні інші засоби.

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Україні необхідні не лише системи ППО далекого радіусу дії, але й малого для знищення "шахедів". Про це в ефірі телемарафону 7 серпня повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Є місця більш захищені, є захищені меншою ППО. Це — може бути ППО Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, або місця, де будуть працювати винищувачі. Для захисту "слабких" місць потрібно більше систем середнього радіуса дії, які зможуть працювати на великих дистанціях. Мобільні групи мають і по висоті і по радіусу зброю невеликої дальності. Для того, щоб діставати цілі далі і вище, потрібні сучасні комплекси. До того ж старі радянські системи виснажуються, їхні ресурси не вічні, як і ракети до них", — сказав Юрій Ігнат.

Він зазначив, що отримані Україною від західних партнерів системи IRIS-T і NASAMS – це комплекси середнього радіуса дії і Повітряним силам ще необхідні такі дивізіони, щоб перекрити місця зі стратегічними об'єктами.

"Є ППО Сухопутних військ таке як Crotale, є Gepard. Це те, що дуже ефективно знищує "Шахеди". "Шахеди", як ви бачите мобільно-вогневі групи теж знищують, але для них потрібна візуальна прив'язка. Можна, але не раціонально "Шахеди" знищувати великим ППО, для цього потрібні інші засоби. Тому нарощувати потрібно не лише велику ППО, а й малу", — розповів Ігнат.

Він додав, що останнім часом російські засоби пропаганди перебільшують втрати військової техніки Україною. Проте, українським пілотам дійсно є чим похвалитися за результатами виконаних завдань.

"Наші пілоти ефективно застосовують засоби ураження — крилаті ракети дальнього радіуса дії. Як бачимо, вони дуже ефективно працюють. Як і в свій час HIMARS показав наскільки ефективно може завдавати ударів на відстані і позбавляти окупантів логістичного з'єднання. Щодня наші пілоти застосовують ракети JDAM, бомби HARM, Storm Shadow тощо. Все іде своїм шляхом, раніше ніхто не міг подумати, що ми матимемо такі зразки озброєння", — сказав речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат також підтвердив, що аеробалістичні ракети "Кинджал" під час останньої повітряної атаки на Україну були випущені з території Росії, а не Білорусі.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 серпня ЗС РФ намагалися уразити на військових аеродромах літаки ЗСУ, носії ракет Storm Shadow. Утім, після ворожих обстрілів Сили оборони завдали чергових ударів по Чонгарському та Генічеському мостах.

Раніше повідомлялося, що в ОК "Південь" повідомили, що ЗС РФ узяли "паузу" в обстрілах України і змінили тактику.