"Не буду опережать решения": Украина может получить не только истребители F-16, — посол США

По словам представителя Вашингтона в ОБСЕ Майкла Карпентера, боевая авиация принесет Украине большую пользу, однако здесь стоит учитывать множество факторов. К примеру, нет ли вариантов эффективнее защитить небо.

После того, как Украина получит в свой арсенал современные истребители F-16, партнеры могут предоставить ВСУ и другие самолеты. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью "Укринформ" 8 августа.

По его словам, поставки боевой авиации безусловно принесет большую пользу Украине в ее контрнаступлении, однако нужно внимательно посмотреть на стоимость и траты, будет ли это самым подходящим вложением средств.

"Я не буду опережать какие-либо будущие решения. Скажу лишь, что это действительно очень важно, что нам удалось начать процесс подготовки украинских пилотов на F-16, а затем, возможно, и на других самолетах четвертого поколения", — говорится в сообщении.

Отдельно Майкл Карпентер отметил, что Румыния и Дания выступили в роли сторон, которые приняли пилотов из Украины. В будущем к ним возможно присоединятся и другие союзники.

Касаемо выделенных средств было дополнительно сказано, что как и с любыми другими способностями, нужно до конца убедиться, будет ли это максимум за средства, которые могут быть выделены. Существуют и другие системы, которые также могли бы обеспечивать роли противовоздушной обороны.

"И целью западного сообщества стран, поддерживающих Украину – Контактной группы, если хотите – должно быть обеспечение многоуровневой противовоздушной обороны, то есть что-то вроде точечной противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, средней дальности, а затем и большего радиуса действия", – подытожил американский посол. в ОБСЕ.

Напомним, 2 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить поставки F-16, ведь это крайне важно для украинской борьбы. Произойти поставки должны сразу после обучения пилотов и иностранные дипломаты могут этому способствовать.