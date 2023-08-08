"Меняется качество": ВС РФ перебрасывают резервы со второй линии обороны на первую (видео)

По словам заместителя командующего группировкой "Таврия", в бои с украинскими военными начали вступать более элитные подразделения оккупантов, однако ВСУ продолжают продвигаться вперед.

Российские оккупанты на южном направлении начали применять против Вооруженных сил Украины резервы со второй линии обороны. Об этом заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин в эфире телемарафона 8 августа.

По его словам, в последние несколько дней фиксируется то, что противник перебрасывает на фронт дополнительные силы и тем самым в бои начинают вступать более элитные части ВС РФ.

"На нашем направлении есть подразделения "Шторм Z", морская пехота, десантники, спецназовцы. Меняется их количество, меняется их качество", — говорится в сообщении.

Было также отдельно отмечено, что на Мелитопольском направлении Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на сотни метров, а вот в районе населенного пункта Работино продолжаются наступательные действия.

Есть продвижения и на Бердянском направлении, где противник несет колоссальные потери, а ВСУ достигают новых высот.

"Наши войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении в районе населенного пункта Роботине. Там продолжаются действия по уничтожению врага. Также там есть продвижение сотнями метров в этом направлении", — продолжил Сергей Кузьмин.

Напомним, 8 августа сообщалось, что посол США при ОБСЕ рассказал о ходе контрнаступления ВСУ. У украинских военных большой потенциал для достижения успеха, а активная фаза наступательных действий, по мнению посла, будет происходить в течение следующих месяцев.