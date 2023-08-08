Егерская бригада ДШВ показала работу 105-мм гаубицы М101А1 (видео)

Точность пушки позволяет удачно прикрывать пехотинцев. Именно от работы артиллеристов часто зависит жизнь тех, кто на переднем крае.

Артиллеристы 71-й егерской бригады ДШВ успешно применяют гаубицу М101А1. Подробности сообщили в Facebook подразделения.

Артиллерийские расчеты поддерживают атаки пехоты и днем, и ночью. Уничтожаются огневые позиции врага, перерезают ему пути подвоза боеприпасов и останавливают любые попытки россиян подтянуть резервы живой силы и бронетехники.

"Штурм вражеских позиций под надежным огневым прикрытием", — говорится в сообщении.

Защитники рассказали, что пушка имеет очень высокую точность. Даже два снаряда могут попасть в одно и то же место.

Такая точность позволяет удачно прикрывать пехотинцев. Именно от работы артиллеристов часто зависит жизнь тех, кто на переднем крае.

"Есть такое мнение, что мы это делаем не зря, что мы отвоюем свою территорию, а захватчика уже не будет на этой земле", — сказал один из военных.

Артиллерия ВСУ в войне с Россией

В июне артиллеристы 26 бригады ВСУ уничтожили гаубицу "Мста-Б". Российские захватчики решили организовать свои позиции для артиллерийской системы среди густой растительности, но установка все же была успешно ликвидирована подразделением ВСУ. Украинские защитники зафиксировали активность захватчиков и решили открыть огонь. После серии выстрелов артиллерия Вооруженных Сил Украины ликвидировала установку.

Также в июне замаскированный вражеский "Урал" был ликвидирован бойцами 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта совместно с подразделениями 3-й отдельной танковой Железной бригады.

Напомним, в конце июня артиллеристы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины поймали ночью тяжелую бронетехнику оккупантов необычным способом. Бойцы 406-й бригады транспортировали пушку благодаря внедорожнику Ford.