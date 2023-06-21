Привезли пушку пикапом Ford: артиллеристы 406-й бригады уничтожили танк РФ (видео)

Артиллеристы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины охотились ночью тяжелую бронетехнику оккупантов необычным способом.

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Украинские артиллеристы решили необычным способом транспортировать пушку, благодаря которой впоследствии уничтожили российский танк. Видео 21 июня опубликовала пресс-служба 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Алексея Алмазова.

В сообщении говорится, что на южном направлении артиллеристы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины охотились ночью тяжелую бронетехнику оккупантов. В тихом перемещении им помогает недавно подаренный внедорожник Ford.

Украинские защитники оперативно транспортировали оружие в локацию, откуда и произвели удачный выстрел. Впоследствии произошло попадание в танк врага.

"Работаем дальше, до полной Победы! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Артиллерия ВСУ в войне с Россией

В среду, 7 июня, замаскированный вражеский Урал был ликвидирован бойцами 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта совместно с подразделениями 3-й отдельной танковой Железной бригады.

Также напомним, что 4 июня артиллеристы 26 бригады ВСУ уничтожили гаубицу "Мста-Б". Российские захватчики решили организовать свои позиции для артиллерийской системы среди густой растительности, но установка все же успешно ликвидирована подразделением ВСУ. Украинские защитники зафиксировали активность захватчиков и открыли огонь. После серии выстрелов артиллерия Вооруженных сил Украины ликвидировала установку.

Артиллерия 26-й бригады уничтожила российский 240-мм миномет "Тюльпан". В Бахмутском направлении украинская САУ Krab ликвидировала вражеский самоходный миномет. Боеприпас BONUS, ликвидированный вражеской техникой, это франко-шведская разработка компаний Bofors и Nexter. 155-мм снаряд состоит из суббоеприпасов, которые при подлете к цели находят ее радаром LIDAR и трех инфракрасных датчиков.

Напомним, 21 июня украинский генерал назвал количество уничтоженной техники РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1119 огневых задач на Таврическом направлении.