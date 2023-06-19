BONUS удар: артиллерия 26-й бригады уничтожила российский 240-мм миномет "Тюльпан" (видео)

На Бахмутском направлении украинская САУ Krab уничтожила самоходный вражеский миномет.

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Украинская САУ Krab уничтожила российский самоходный миномет "Тюльпан" калибра 240 мм. Об этом сообщает пресс-служба 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича в Фейсбуке.

Артиллеристы бригады нанесли удар на Бахмутском направлении. Российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" был уничтожен из САУ AHS Krab калибра 155-мм.

"Украинскому Крабу не по вкусу российские "Тюльпаны", – подписали видео в бригаде.

Также аналитики Ukraine Weapons Tracker отмечают, что удар наносился высокоточным боеприпасом BONUS/SMArt 155.

Что известно о снаряде BONUS?

Боеприпас BONUS – это франко-шведская разработка компаний Bofors и Nexter. 155-мм снаряд состоит из суббоеприпасов, которые при подлете к цели находят ее радаром LIDAR и трех инфракрасных датчиков. Основное предназначение боеприпаса – дальнобойные удары по бронированной технике. Массовое производство было начато в 1992 году. Благодаря специальной траектории боеприпас поражает цель почти под прямым углом. В определенный момент взрывной заряд отделяет элементы от контейнера, а затем суббоеприпасы летят к цели, вращаясь в воздухе.

Схема действия снаряда

Напомним, впервые о поставках высокоточных боеприпасов BONUS стало известно 4 января 2023 года. Об их поставках не объявлялось публично.

27 мая ВСУ опубликовали очередное видео удара американским высокоточным ударом Excalibur уничтожил российскую пушку Д-20 на левом берегу Днепра в Херсонской области.