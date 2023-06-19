BONUS удар: артилерія 26-ї бригади знищила російський 240-мм міномет "Тюльпан" (відео)

На Бахмутському напрямку українська САУ Krab знищила ворожий самохідний міномет.

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Українська САУ Krab знищила російський самохідний міномет "Тюльпан" калібру 240-мм. Про це повідомляє пресслужба 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича у фейсбуці.

Артилеристи бригади завдали удар на Бахмутському напрямку. Російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" знищили із САУ AHS Krab калібру 155-мм.

"Українському Крабу не до смаку російські "Тюльпани", — підписали відео у бригаді.

Також аналітики Ukraine Weapons Tracker зазначають, що удар завдавався високоточним боєприпасом BONUS/SMArt 155.

Що відомо про снаряд BONUS?

Боєприпас BONUS — це франко-шведська розробка компаній Bofors та Nexter. 155-мм снаряд складається із суббоєприпасів, які під час підльоту до цілі знаходять її радаром LIDAR і трьох інфрачервоних датчиків. Основне призначення боєприпасу — далекобійні удари по броньованій техніці. Масове виробництво було розпочато у 1992 році. Завдяки спеціальній траєкторії, боєприпас уражає ціль майже під прямим кутом. У певний момент вишибний заряд відокремлює елементи від контейнера, а потім суббоєприпаси летять до цілі обертаючись у повітрі.

Схема дії снаряду Bonus

Нагадаємо, вперше про постачання високоточних боєприпасів BONUS стало відомо 4 січня 2023 року. Про їх постачання не оголошувалось публічно.

27 травня ЗСУ опублікували чергове відео удару американським високоточним ударом Excalibur знищив російську гармату Д-20 на лівому березі Дніпра в Херсонській області.