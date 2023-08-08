Подбитый корабль "Оленегорский горняк" отбуксировали от причала в Новороссийске, — СМИ (фото)

По словам журналистов, чтобы отремонтировать десантный корабль Черноморского флота РФ, может понадобиться около 5 лет.

Российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк", который был подбит дроном, отбуксировали от причала в Новороссийске. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

По словам журналистов, новые спутниковые снимки сервиса Planet.com показывают, что "Оленегорский горняк" на момент 7 августа 13:46 находился в гавани Новороссийска в сопровождении 2 буксиров.

Оленегорский горняк 7 августа Фото: Радио Свобода

Сообщается, что ранее корабль стоял у причала под номером 8.

Также вечером 7 августа аналитик InformNapalm предположили, что "Оленегорский горняк" переместили в плавучий док в другой части порта.

Оленегорский горняк 7 августа Фото: InformNapalm

Журналисты предположили, что плавучий док, возможно, нужен для ремонта корабля. По другой версии, необходим именно сухой док.

Однако, как сообщается, даже если в плавучем доке будут ремонтировать "Оленегорский горняк", срок ремонтных работ займет примерно около 5 лет по аналогии с десантным кораблем "Ямал".

"В конце 2017 года "Ямал" получил повреждения после столкновения с иностранным сухогрузом в Эгейском море и почти сразу встал на ремонт в аннексированном Севастополе. Работы на корабле были завершены лишь к марту 2023 года", — отметили журналисты.

Напомним, что 6 августа уже сообщалось, что Россия пытается отремонтировать корабль. Спутниковый снимок свидетельствует о том, что поврежденный БДК окружила техника для ремонта. Ранее по нему нанес удар морской дрон.

Также отметим, что 7 августа сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что подбитый "Оленегорский горняк" не вернется в Северный флот РФ. По его словам, россияне перебросили корабль в акваторию Черного моря для проведения десантных операций на захваченных территориях. После удара по БДК в Новороссийске он там и останется.