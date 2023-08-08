ВСУ имеют преимущество в дальнобойной артиллерии и точности нанесения ударов – Генштаб Эстонии

По мнению полковника Марта Вендла, украинцы способны использовать все свои средства лучше, точнее, чем россияне. Если им удастся обнаружить бреши в обороне, то смогут совершить прорыв.

Заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии Март Вендла 7 августа в эфире "Ukraina Stuudio" заявил, что украинские войска имеют преимущество перед российскими в дальнобойной артиллерии и точности нанесения ударов, поскольку они могут лучше использовать имеющиеся средства благодаря хорошей боевой разведке, сообщает ERR.

Вендла отметил, что на прошлой неделе Украина продемонстрировала свою способность угрожать российскому флоту с больших расстояний с помощью беспилотников.

"И то, что на расстоянии 700 км Россия не может защитить собственный десантный корабль, является достаточно показательным фактом", — сказал Вендла. По его словам, это означает, что способности Российской Федерации защищать свою инфраструктуру на Черном море нанесен довольно сильный удар.

Также заместитель начальника Генштаба Эстонии отметил, что на линии фронта ВСУ не добились серьезного прорыва. Продвижение украинских войск осложняется разноплановостью линии фронта — театр военных действий имеет протяженность более 1000 км, то он достаточно разноплановый. Армия РФ на определенных участках фронта построила оборонительные сооружения из глубоких рвов и различных минных полей, траншей, артиллерийских позиций и резервных районов, что препятствует прорыву украинских войск.

Полковник считает, что небольшие подвижки в продвижении ВСУ есть, но первую линию обороны российских военных они еще не прорвали.

"Это делается на очень большой территории, потому что цель Украины — потратить [силы противника] и привлечь внимание на разных направлениях. Но и Россия пытается делать то же самое… На севере наблюдается большая активность России, чтобы попытаться связать войска и предотвратить накопление резервов на юге для развития возможного прорыва", — пояснил Вендла.

По его мнению, Украина имеет определенное преимущество в дальнобойной артиллерии и точности нанесения ударов. Украинские военные способны использовать все свои средства лучше, точнее, чем россияне.

"Важно отметить, что боевая разведка (украинцев — ред.) находится в относительно хорошем состоянии, что позволяет максимально эффективно использовать войска. Поэтому все эти удары в глубину служат той же цели и изолируют войска на поле боя от боеприпасов, бутербродов, чего угодно. Это, конечно, помогает ситуации", — сказал полковник.

По его мнению, до наступления зимы Украина может продвинуться вперед, но насколько — зависит от действий России, чьи шаги не предсказуемы.

"Но понятно, ведь 1000-километровая линия фронта защищена неравномерно, поэтому Украина, если ей удастся обнаружить бреши в обороне, будучи лучше обученной тактике действий малых подразделений, а также имея более точную огневую мощь и лучшую разведывательную информацию, безусловно, имеет шанс", — сказал Вендла.

Напомним, 8 августа сообщалось, что украинские бойцы зашли на первую линию обороны врага. По словам Сергея Кузьмина, украинских бойцов замедляют минные поля и инженерные заграждения врага. Также ВСУ не хватает авиации.

Кроме этого, 8 августа заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин рассказал, что враг начал применять резервы со второй линии обороны прозы ВСУ на южном направлении.