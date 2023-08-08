"Стараются не выходить надолго": аналитик оценил удары морских дронов по ЧФ РФ (видео)

Корабли ЧФ РФ, как заявил Александр Мусиенко, выходят в море, чтобы обстреливать территорию Украины ракетами "Калибр", и быстро возвращаются в места дислокации.

Украинские морские дроны являются эффективными в использовании, ведь Черноморский флот России фактически весь дислоцируется в бухте возле Севастополя. Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 канала".

Военные суда захватчиков прячутся в бухте возле Севастополя. Они стараются не выходить оттуда на длительное время, потому что боятся быть уничтоженными Украиной. По словам военного эксперта, ранее Россия скептически оценивала наши шансы на борьбу со своим флотом в Черном море, но теперь серьезно воспринимает угрозу.

"Более 70 российских кораблей находятся в бухте вблизи Севастополя", — рассказал он.

Другая часть кораблей, по словам Мусиенко, выходит в море, чтобы обстреливать территорию Украины ракетами "Калибр". Еще часть военных судов может находиться на восточном побережье Крыма в районе Керчи, где они думали, что могут спрятаться от украинских надводных дронов.

Атаки украинскими надводными дронами фактически лишили флот РФ мобильности. Определенным образом экипажи кораблей пытаются маневрировать, постоянно меняют дислокацию, чтобы не попадать в поле зрения средств поражения Сил обороны Украины, а особенно морских дронов.

"Очевидно, они являются достаточно эффективными для использования, и и мы видим эти результаты, которые буквально за несколько дней на прошлой неделе были впечатляющими", — добавил специалист.

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Атака морских дронов Украины флота РФ в Новороссийске

Как сообщили местные жители, 4 августа взрывы прогремели в акватории города и села Мысхако. В портовом Новороссийске был поврежден так называемый "нефтяной маяк", который представляет собой выносное устройство для приема нефти.

Впоследствии стало известно, что был поражен корабль "Оленегорский горняк". Его отбуксировали от причала в Новороссийске, но впоследствии он затонул.

Напомним, руководитель проектного офиса гендиректора украинской промышленной группы "Метинвест" Александр Водовиз заявил, что полное разблокирование украинских портов возможно. Это может произойти благодаря морским дронам.