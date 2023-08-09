Сделали тактический сюрприз: ВСУ на катерах высадились на Левом берегу на Херсонщине, — ISW

ВСУ высадили до 7 катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагери, прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров.

ВСУ совершили рейд через реку Днепр и высадились на Левом берегу Херсонской области, прорвав оборону россиян. Там шли бои. Об этом сообщили в отчете американского Института изучения войны в отчете за 8 августа.

Отмечается, что 8 августа несколько военных блогеров РФ сообщили, что ВСУ высадили до семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров.

Оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо преуменьшил информацию об украинском десанте и заявил, что огонь российской артиллерии отразил украинские катера, а ВСУ вблизи Казачьих Лагерей нет. Впрочем, большинство известных российских военных блогеров утверждали, что ВСУ сделали тактический сюрприз и высадились на восточном берегу до начала стрелковых боев,.

"Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе, чтобы избежать паники в российском информационном пространстве. Горячие точки в доступных данных NASA Fire Information for Resource Management System за последние 24 часа в этом районе подтверждают, что там велись значительные боевые действия, которым, вероятно, предшествовал или сопровождался артиллерийский огонь", — отметили аналитики Института.

Иллюстративная карта ISW

В отчете отмечается, что к концу дня многие российские источники обновили свои заявления, сообщив, что ВС РФ удалось сохранить контроль над Казачьими Лагерями, отбросив ВСУ к береговой линии.

Напомним, что ВС РФ начали перебрасывать на Запорожской направление подразделения с Херсонщины. Такое решение российского командования вызвало непонимание в отдельных Z-пабликах.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ дошли до второй линии обороны оккупантов на Запорожье и вышли на вражеские позиции вблизи Роботино, Орехова и Старомайорского.