Импульс контрнаступления: касcетные боеприпасы позволяют ВСУ брать новые позиции, — WSJ

Украинские защитники рассказали, что применение кассетных боеприпасов в сочетании с новой тактикой позволило в некоторых местах продвинуться вплотную до основных линий обороны ВС РФ.

Применение в ходе боевых действий кассетных боеприпасов, которые были предоставлены США, придали новый импульс украинскому контрнаступлению после нескольких недель незначительного прогресса. Бойцы Сил обороны утверждают, что с помощью этого вооружения они поражают скопления российской пехоты, группы транспортных средств и другие цели, расчищая путь для наземного продвижения. Об этом 8 августа написали журналисты The Wall Street Journal

Контрнаступление украинских войск затруднены из-за обширных минных полей и превосходства россиян в воздухе, что препятствует широкомасштабным попыткам использовать танки и бронемашины, поставляемые Западом, для прорыва линий обороны российских войск.

И хотя кассетные боеприпасы сами по себе не смогут изменить баланс сил на поле боя в пользу Украины, бойцы говорят, что они помогли им отбить российские позиции, до которых они с трудом добирались. При этом эти боеприпасы применялись в сочетании с изменением тактики, что позволило украинским бойцам в некоторых местах продвинуться вплотную до основных линий обороны ВС РФ.

Эффективность боеприпаса была продемонстрирована во время недавних боев у Работино в Запорожской области. Российские силы сковали украинский взвод, пока украинская артиллерия не прикрыла их кассетными боеприпасами, что привело к тяжелым потерям среди рядов неприятеля и вынудило его отступить.

В то же время противник уже адаптируется к их использованию, создавая более глубокие траншеи и более тонко распределяя свои позиции.

"Кассетные бомбы — это хорошо. Они эффективны. Но россияне глубоко окопались, и они быстро учатся", — сказал командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко.

Авторы публикации привели мнение экспертов, которые отметили, что пока украинские войска не предпринимают попыток прорыва через основные линии обороны ВС РФ. По их мнению, для преодоления этих рубежей Силам обороны, скорее всего, понадобятся танки Leopard 2 и другая западная бронетехника. Но чтобы не терять ее на минных полях украинские бойцы изменили тактику — теперь пехота, подкрепленная резервами из других частей, возглавляет продвижение через минные поля в пешем порядке. По словам военнослужащих, в сочетании со стратегическими изменениями украинские войска теперь считают, что у них есть шанс на прорыв.

Напомним, в сети появилось видео применения кассетных боеприпасов бойцами ВСУ в районе Соледара. В результате точного попадания возникла детонация полевого состава БК.

Ранее Фокус собрал материал о кассетных боеприпасах и выяснял, действительно ли они могут существенно содействовать успеху украинским бойцам на поле боя.