ВСУ наступают на юге, ВС РФ — на Донбассе и в Харьковской области, — Генштаб (карты боев)
По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, Силы обороны продвигаются к югу от Бахмута и не дают противнику прорвать оборону на Купянском и Авдеевском направлениях.
Силы обороны продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и при этом продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом 9 августа заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, передает Military Media Center.
На Бахмутском направлении украинские воины настойчиво продвигаются на юг от города Бахмут, стабилизируя свои позиции на уже достигнутых рубежах.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", — рассказал Ковалев.
Касательно Купянского и Лиманского направлений, украинские военные активно сдерживают наступление российских войск. Ковалев сообщил, что российские оккупанты безуспешно пытались восстановить контроль в районе Синьковки Харьковской области, а также вблизи Клещиевки и Зайцево.
"Тяжелые бои продолжаются, и только за прошедшие сутки было зафиксировано более 30 боевых столкновений", — отметил спикер.
Потери ВС РФ
Украинские военные продемонстрировали значительные успехи в нейтрализации противника. В течение последних суток Силы обороны ликвидировали 820 российских оккупантов, а также уничтожили 8 танков, 12 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 17 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 19 автомобилей и 5 единиц специальной техники.
Помимо этого, по словам спикера Генштаба ВСУ, украинские военные нанесли точные удары по важным объектам вражеской инфраструктуры. За прошедшие сутки были поражены 2 пункта управления, 10 районов скопления личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских позиций, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы.
Напомним, по данным Института изучения войны (ISW) от 8 августа, ВСУ совершили рейд через реку Днепр и высадились на Левом берегу оккупированной Херсонской области, прорвав оборону россиян.