ВСУ наступают на юге, ВС РФ — на Донбассе и в Харьковской области, — Генштаб (карты боев)

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, Силы обороны продвигаются к югу от Бахмута и не дают противнику прорвать оборону на Купянском и Авдеевском направлениях.

Силы обороны продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и при этом продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом 9 августа заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, передает Military Media Center.

Карта боев: южный фронт Фото: deepstatemap.live

На Бахмутском направлении украинские воины настойчиво продвигаются на юг от города Бахмут, стабилизируя свои позиции на уже достигнутых рубежах.

Бахмутское направление: карта боев Фото: deepstatemap.live

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", — рассказал Ковалев.

Авдеевское направление: карта боев

Фото: deepstatemap.live

Касательно Купянского и Лиманского направлений, украинские военные активно сдерживают наступление российских войск. Ковалев сообщил, что российские оккупанты безуспешно пытались восстановить контроль в районе Синьковки Харьковской области, а также вблизи Клещиевки и Зайцево.

"Тяжелые бои продолжаются, и только за прошедшие сутки было зафиксировано более 30 боевых столкновений", — отметил спикер.

Потери ВС РФ

Украинские военные продемонстрировали значительные успехи в нейтрализации противника. В течение последних суток Силы обороны ликвидировали 820 российских оккупантов, а также уничтожили 8 танков, 12 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 17 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 19 автомобилей и 5 единиц специальной техники.

Помимо этого, по словам спикера Генштаба ВСУ, украинские военные нанесли точные удары по важным объектам вражеской инфраструктуры. За прошедшие сутки были поражены 2 пункта управления, 10 районов скопления личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских позиций, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW) от 8 августа, ВСУ совершили рейд через реку Днепр и высадились на Левом берегу оккупированной Херсонской области, прорвав оборону россиян.