Западные партнеры медленно поставляли вооружение ВСУ для начала контрнаступления, — отчет RUSI

Запад понимал, что Украине нужно было начать контрнаступление до конца 2022 года, но из-за механизмов стран-НАТО, решение на поставку оружия приняли только в январе 2023 года. Поэтому цена контрнаступления значительно возросла.

Королевский объединенный институт опубликовал новый отчет о ходе полномасштабной войны РФ против Украины. Он показал, что западные лидеры двигались слишком медленно в вопросе поставок вооружений Украине, чтобы начать контрнаступление. Об этом говорится в новом отчете.

Хотя поддержка Запада достигла определенных успехов, медленные темпы в принятии решений затруднили использование слабых мест РФ. За 18 месяцев полномасштабной войны РФ потеряла около половины боевой мощи. Но боевые действия также выявили значительные недостатки в правительственном механизме в странах-НАТО. Поэтому жизненно важно, чтобы они были исправлены, чтобы Альянс был готов к будущим угрозам.

"Наиболее вопиющим недостатком является неспособность партнеров Украины оценить время между решениями и их желаемыми последствиями. Этот недостаток демонстрируется большой ценой в нынешнем наступлении Украины. То, что Украине нужно будет перейти в наступление до конца 2022 года, уже было признано в оценках еще в апреле того же года", — отмечают в издании.

Несмотря на известные потребности Украины, решения о поставках и обучении принимались медленно, их имплементация продолжается до сих пор. Если бы Запад быстрее принимал решения и выполнял их, то Украине было бы легче возвращать оккупированные территории сейчас.

Кроме этого в 2024 году будет еще одна проблема, связанная с боеприпасами. Еще в июне 2022 года было понятно, что запасы НАТО истощаются. ЕС и США пытаются увеличить производство, но это займет годы. Теперь времени на то, чтобы поставлять нужное количество боеприпасов, еще меньше.

Вместе с тем Запад все же выделяет десятки миллиардов долларов на помощь Украине. Лидером в помощи являются Соединенные Штаты и от выборов президента в следующем году станет понятно, останется ли помощь на нынешнем уровне.

Напомним, 9 августа СМИ писали, что кассетные боеприпасы дали импульс ВСУ в отвоевывании захваченных территорий.

8 августа командование ВСУ заявило, что Силы обороны зашли на первую линию обороны врага.