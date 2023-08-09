Часть практики РФ: Госдеп США отреагировал на ракетные удары по Покровску (фото)

Обстрел города в Донецкой области, по мнению союзников, не связан с "мирным саммитом" в Саудовской Аравии, ведь Россия давно обстреливает гражданскую инфраструктуру Украины.

Ракетный обстрел Покровска ракетами "Искандер" свидетельствует о том, что Россия не настроена на участие в мирных переговорах по урегулированию конфликта. Об этом рассказал представитель Госдепа США Мэттью Миллер во время брифинга.

Отмечается, что Государственный департамент Соединенных Штатов не оставил без внимания ракетный удар России по городу Покровск в Донецкой области, что привело к трагической гибели по меньшей мере девяти человек.

Миллер также добавил, что ракетный обстрел города — часть долговременной практики России обстреливать гражданскую инфраструктуру в Украине.

У представителя Госдепа спросили, связан ли обстрел Покровска с "мирным саммитом" в Джидде, на что он ответил, что россияне совершали подобные террористические акты и раньше, поэтому невозможно утверждать, что эти события как-то связаны.

"Россия уже давно обстреливает гражданскую инфраструктуру Украины. Они делают это последовательно с начала войны. Поэтому я бы не связывал это событие с переговорами по обеспечению справедливого и прочного мира", — подчеркнул он.

Представитель Госдепартамента также отметил, что ракетный удар по Покровску — это отражение отказа России участвовать в настоящих мирных переговорах.

Известно, что 8 августа, в городе Покровск Донецкой области завершились поисково-спасательные работы после ракетного удара Вооруженных сил Российской Федерации. В результате ракетных ударов погибли девять человек, еще 82 получили ранения, в том числе двое детей. Второй раз оккупанты осуществили пуск "Искандера" в момент, когда в Покровске стартовала спасательная операция.

Напомним, что в результате ракетного удара по Покровску 7 августа погиб Андрей Омельченко, который занимал должность заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Кроме того, был ранен сотрудник полиции Владимир, который стал одним из героев документального фильма "20 дней в Мариуполе". Он приехал на место удара российской ракеты, чтобы оказать помощь людям, однако попал под повторный обстрел.