В Минобороны подтвердили, что ВС РФ хотят прорвать оборону ВСУ и выйти на Купянск (карта)

По словам замминистра Анны Маляр, в последнее время противник пытается штурмовать украинские позиции, чтобы закрепиться на новых позициях, но эти попытки безуспешны.

Украинские военные продолжают контрнаступление, хоть российские оккупанты и пытаются штурмовать позиции ВСУ на некоторых участках фронта. В частности, речь про Купянское направление. Об этом замминистра обороны Анна Маляр написала в своем Telegram-канале 9 августа.

Восток: ситуация на фронте

По состоянию на сегодняшний день — основным направлением, где ВС РФ пытаются наступать, является Купянское направление. Там россияне сформировали наступательную группировку и пытаются продвигаться вперед. В Минобороны отмечают, что это ничем хорошим для них не заканчивается и успехов не зафиксировано.

Оперативная ситуация сложная, однако контролируемая. Украинские военные мужественно сдерживают наступление оккупантов.

"Противник уже несколько дней ведет безуспешные наступательные действия в Синьковке Харьковской области. Цель врага на Купянском направлении – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно на Купянск. Интенсивность боевых действий и вражеских обстрелов высока", — говорится в сообщении.

В украинском Минобороны принимаются все необходимые решения для усиления стойкости ВСУ.

ВС РФ хотят помешать контрнаступлению ВСУ и готовят собственное Фото: DeepStateMAP

На Бахмутском направлении инициатива в руках украинских военных. Они продолжают вести наступательные действия на южном фланге вокруг города и закрепляются на достигнутых рубежах.

Российские оккупанты при помощи постоянных штурмов хотят восстановить утраченное положение в окрестностях населенного пункта Клещиевка и в районе Зайцево.

ВС РФ хотят помешать контрнаступлению ВСУ и готовят собственное Фото: DeepStateMAP

Юг: ситуация на фронте

На этом участке ВСУ также продолжают наступательные операции. В частности, речь про Бердянское и Мелитопольское направление, где удается достигнуть частичного успеха и закрепиться на достигнутых рубежах.

Зафиксированы безуспешные наступательные действия ВС РФ в районе населенных пунктов Новокалиновое, Северное, Новомихайловка и Старомайорское, но ВСУ не дают им и малейшего шанса на успех и возвращение утраченных позиций.

ВС РФ хотят помешать контрнаступлению ВСУ и готовят собственное Фото: DeepStateMAP ВС РФ хотят помешать контрнаступлению ВСУ и готовят собственное Фото: DeepStateMAP

"И на Востоке и на Юге враг сейчас несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Наши силы обороны за эти дни существенно снизили наступательный и оборонительный потенциал врага и не дают ему реализовать планы", — подытожила Анна Маляр.

Напомним, 9 августа командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что российские оккупанты готовят прорыв обороны ВСУ на Купянском направлении и сосредоточили для этого на поле боя 8 штурмовых отрядов.